Furor por la siembra de girasol en el agro: “Fue un año excelente en rindes, un año récord en rindes”

El presidente de la Asociación Argentina del Girasol (ASAGIR), Juan Martín Oyarzún, pasó por Canal E y destacó el crecimiento sostenido del cultivo en los últimos años, impulsado por la demanda internacional y las condiciones favorables del norte argentino.

Juan Martín Oyarzún explicó que el auge del girasol no responde a una coyuntura aislada sino a un proceso estructural: “Es parte de un proceso, no es un momento puntual. Digamos que antes de que se iniciara la invasión Rusia a Ucrania, el crecimiento sostenido del consumo mundial, sumado a que el hemisferio norte se produce en Europa, en Ucrania y en Rusia principalmente, y el hemisferio sur somos el único productor exportador significativo, hace que cada vez que se tensiona por algo la producción del hemisferio norte, los compradores vienen a Argentina a buscar”.

La extensión a lo largo de los años por la demanda

Según desarrolló, esta situación viene sosteniéndose hace varios años: “Hemos tenido ya desde hace 4 o 5 años demanda, y eso se traduce en precios ofrecidos a los aceiteros y después a través de la cadena a los productores para incentivar la siembra”.

Sobre la respuesta del sector, Oyarzún afirmó: “La producción argentina, los productores hemos respondido aumentando la producción, justamente. Por ahí no tanto como hubiéramos querido en años anteriores, porque una parte importante de la producción de girasol se hace en El Chaco y Santa Fe”.

La clave del factor climático para potenciar la siembra

Y agregó que este año las condiciones climáticas fueron favorables: “La buena noticia es que este año tuvieron buenas condiciones de siembra, para esta época del año ya el girasol en aquella zona está sembrado, entonces sí realmente este año vamos a tener una expansión importante en lo que es superficie”.

En ese sentido, el entrevistado remarcó el récord del año pasado: “Ha sido un año excelente en rindes, un año récord en rindes, un poco porque el girasol se ha ido volviendo a Córdoba, un poco a Santa Fe, a Buenos Aires, y este año creemos que esa superficie no va a disminuir y que tenemos el plus extra de lo que es el norte argentino”.

En cuanto a la oportunidad del girasol alto oleico, señaló: “El girasol alto oleico se produce en regiones más pequeñas todavía, está más focalizado dentro de Europa, y entonces cuando esas regiones tienen alguna tensión climática, sobre todo, el único productor que sale a respaldar esa demanda o a cubrir esa demanda somos nosotros”.