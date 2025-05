Gambina: “El gobierno quiere refundar la Argentina y en ese modelo sobra mucha gente”

En diálogo con Canal E, el economista Julio Gambina analizó el contexto económico argentino actual y cuestionó duramente el modelo de país que busca imponer el gobierno.

Un llamado que esconde urgencias fiscales

“Cuando el gobierno convoca a gastar los dólares del colchón, que es un eufemismo, estamos hablando de los dólares en cajas de seguridad, mayoritariamente”, explicó elentrevistado. El gobierno ha mencionado cifras dispares sobre los dólares no declarados: desde los 400.000 millones que señaló el presidente, hasta los 200.000 millones que estima el Ministerio de Economía. Para Gambina, el objetivo inmediato es recaudar al menos 5.000 o 6.000 millones que permitan cumplir con las exigencias del FMI y sostener las reservas.

Evasión y desconfianza estructural

“La irregularidad de la economía es mucho más que los dólares guardados”, sostuvo Gambina, al tiempo que reveló cifras alarmantes: una evasión estimada del 30% en el IVA y del 50% en el impuesto a las ganancias. “Muchos de los que nos están viendo saben que van a un local gastronómico y difícilmente aparezca un ticket fiscal”, graficó. El economista remarcó que el atesoramiento de dólares es una respuesta social histórica frente a décadas de inflación e inestabilidad.

Desatesorar para sobrevivir

Gambina describió cómo, incluso con compras legales de 200 dólares mensuales, sectores medios han logrado ahorrar hasta 12.000 dólares en cinco años, cifra que ahora se utiliza para afrontar el encarecimiento del costo de vida. “Aunque digan que los precios están bajando, las tarifas son más elevadas, la medicina prepaga se incrementa, las expensas están en crecimiento”, detalló. Esta situación lleva a muchas familias a vender pequeñas sumas de dólares cada mes.

¿Por qué alguien gastaría sus dólares?

“El sector privado gasta en lo que quiere, no en lo que el gobierno quiere”, afirmó Gambina con claridad. Cuestionó la idea de que los argentinos con dólares atesorados invertirían en bienes durables o propiedades en el país: “No alcanza con estabilizar la macroeconomía si no hay estabilización política”. Según su análisis, la falta de confianza en el rumbo político hace improbable que quienes poseen ahorros en divisas decidan inyectarlos en la economía local.

La fuga de capitales no siempre se va del país

Para Gambina, hablar de “fuga de capitales” no implica necesariamente que el dinero esté fuera del país: “Una parte de la fuga son divisas guardadas en una caja fuerte, en el colchón o en cajas de seguridad”. Agregó que los sectores de mayor poder adquisitivo acumulan en activos externos como propiedades en el exterior o divisas. Esa lógica de acumulación a largo plazo desincentiva cualquier apuesta de inversión interna, salvo en sectores estratégicos como el litio o Vaca Muerta.

Un país para pocos

“El gobierno quiere refundar la Argentina, y refundar la Argentina es destruir lo que hay para construir algo nuevo, y en eso nuevo sobra mucha población”, advirtió con crudeza. Para Gambina, el modelo gubernamental se basa en atraer inversión extranjera en áreas primarias, desplazando al pequeño y mediano productor vinculado al mercado interno. Los sectores que no se adapten a ser “logística de servicios para grandes inversiones” quedarán excluidos.

La desaparición del sector medio

Para finalizar, Gambina agregó: “Eso va en contra de la tradición social, económica, política, cultural de la Argentina” y denunció que el nuevo modelo de país empuja a una estructura social más desigual, al estilo de los países andinos, con una clase alta consolidada, sectores pobres asistidos, y una clase media cada vez más reducida.