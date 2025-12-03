Gastón Alonso: “La recaudación por exportaciones en noviembre es la más baja desde 2008”

El economista Gastón Alonso explicó en Canal E que la combinación de tasas distorsionadas, recaudación en baja y consumo debilitado anticipa un panorama difícil para la actividad económica.

Alonso analizó tres ejes clave de la coyuntura: el cambio inesperado en el EMAE, la fuerte caída en la recaudación y la fragilidad del consumo interno. Al referirse al estimador de actividad, señaló que "el dato del último mes llamó mucho la atención”, especialmente porque consultoras cercanas al oficialismo preveían contracciones del 0,8% al 1%. Sin embargo, el indicador arrojó un resultado positivo, explicado principalmente por la intermediación financiera.

Según Alonso, la explicación está en el diferencial de tasas: “cuando hablamos de una tasa de préstamos del 90% y te tomo los pesos al 29%, esa diferencia es el spread”, que generó un fuerte impulso a los bancos. Aun así, advirtió que el crédito sigue inaccesible: "cuando uno quiere sacar un crédito nos encontramos con valores en torno al 90%”, lo que compromete los motores de la actividad hacia adelante.

Recaudación en caída y efecto de las retenciones

Al analizar la recaudación de noviembre, Alonso pidió cautela: “ahora parece que tomamos todo con pinzas”, luego de meses de datos contradictorios. El número final fue 15,6 billones de pesos, pero con una caída real del 9% interanual. El mayor golpe provino del agro, tras el programa de retenciones cero.

Explicó que “esa liquidación fue récord en tres días”, cerca de los 7.000 millones de dólares, lo que dejó a los meses siguientes casi sin ingresos por exportaciones. Por eso, afirmó que “la recaudación por exportaciones en noviembre es la más baja desde 2008”, una señal crítica en un contexto de necesidad de dólares.

Consultado sobre si el Gobierno actuó de forma oportunista al favorecer a pocas empresas, respondió que el escenario preelectoral lo explicaba todo: “previa a la elección era a todo o nada”, y por eso se emplearon todas las herramientas disponibles, desde ventas del Tesoro hasta intervenciones externas.

Consumo deprimido y un 2026 incierto

Alonso advirtió que sostener el equilibrio fiscal con menor recaudación implicará recortes: “cómo se sostiene un equilibrio fiscal con una recaudación más baja: bajando el gasto”, lo que incluye ajustes en tarifas en 2026. Eso impactará en los ingresos y profundizará la debilidad del consumo.

Los indicadores ya muestran deterioro: “el IVA cayó 9% mensual”, mientras el impuesto a créditos y débitos bajó 11%. A esto se suma un derrumbe en patentamiento “cayeron 25% respecto al mes anterior”, reflejando el efecto de las tasas prohibitivas.

Para Alonso, la ecuación se resume en una advertencia: una economía real golpeada, una industria paralizada y un consumo en retroceso anticipan un comienzo de 2026 muy desafiante.



