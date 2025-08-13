Gastón Francopone sobre la corrupción kirchnerista: “La causa Vialidad es solo la punta del iceberg"

En diálogo con Canal E, el abogado penalista Gastón Francopone analizó el vencimiento del plazo para el pago voluntario en la causa Vialidad, los pasos judiciales a seguir y el impacto que este proceso tendrá en el futuro legal de Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados.

Estado, obligado a ejecutar bienes tras el incumplimiento

El plazo para que los condenados en la causa Vialidad, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, realicen el pago voluntario venció sin movimiento. “Era ilusorio pretender que alguien pudiera intentar pagar esto, porque se descubriría un negocio encubierto que no les cierra en blanco”, afirmó Francopone. El monto actualizado supera los 560 millones de pesos, y ante el incumplimiento, se inicia un proceso de ejecución judicial.

“Ahora estamos hablando de 750 millones a partir de mañana, más intereses, costas y demás”, explicó el letrado, advirtiendo que la cifra crece automáticamente. A partir de aquí, el Estado deberá actuar para embargar bienes de los condenados. “Se embargan cuentas, propiedades, acciones, Mercado Pago, lo que se te ocurra que te encuentren”, detalló.

Francopone fue contundente respecto a las consecuencias: “Ninguno de estos muchachos va a volver a ver la luz del sol, técnicamente nunca, o al menos no como la conocemos nosotros”. Para el abogado, la ejecución podría incluir medidas retroactivas como la nulidad de donaciones, en caso de que los bienes hayan sido traspasados a familiares. También sugirió que “Cristina debería vivir con lo mínimo indispensable, un sueldo mínimo, y ni siquiera en ese departamento”.

Condenas acumulativas y antecedentes penales

Consultado por los efectos de futuras causas, como Cuadernos, Francopone indicó que el historial judicial de la exmandataria se agravará: “Ahora, Cristina, cuando sea condenada, va a tener antecedentes”. La Corte ya ratificó la condena de Vialidad y la inhabilitación perpetua, lo que modifica su situación ante la justicia.

“Condenada nuevamente, puede tener 16 años por delante de cumplimiento efectivo”, estimó. Según el abogado, esto se debe a que “las penas se suman en el nuevo sistema penal”. En este contexto, explicó que la estrategia de defensa actual solo agrava su situación: “El imputado que es inocente no puede hacer silencio. Y si no mostrás trazabilidad, técnicamente sos responsable de un delito”.

Francopone también ironizó sobre la fortuna de los hijos de la expresidenta, en especial Máximo Kirchner: “Máximo es el mejor economista de la historia de Argentina. Nunca trabajó y tiene 150 propiedades y 50 millones de dólares”, remató.

El panorama que plantea es desolador: ejecución de bienes, nuevas causas agravadas por antecedentes, y nulas posibilidades de revertir la condena. Incluso descartó el indulto: “No puede ser indultada. El indulto no está diseñado para delitos económicos y defraudatorios al Estado”, subrayó.