El director y martillero de Colombo y Magliano, Juan Pedro Colombo, evaluó que el sector ganadero argentino se prepara para una nueva edición del Gran Remate del Banco Nación, uno de los eventos comerciales más relevantes del calendario agropecuario.

El evento tendrá una fuerte impronta federal, según detalló Juan Pedro Colombo: “Toda la hacienda se filma en los diferentes lugares, en los diferentes campos donde están los animales, desde Bahía Blanca hasta Salta, hasta Formosa, va a haber haciendas de 15 provincias distintas”.

Se estima un buen financiamiento por parte del Banco Nación

Además, destacó la dinámica organizativa: “Después todo ese material se reúne, se edita, se arma el orden de venta de acuerdo a las categorías”. También remarcó el atractivo financiero: “Va a haber financiación con buenas tasas por el Banco Nación para todos los compradores”.

Colombo destacó la importancia del financiamiento adecuado para el sector: “No estamos hablando de subsidios ni nada porque no es un poco la tónica de esta nueva etapa, sino que más que nada es ajustar la tasa lo máximo posible”.

Cuánto dura el proceso productivo del ganado

Y explicó una característica central del negocio: “La ganadería son ciclos largos, un ciclo ganadero dura entre 4 y 5 años desde que se preñe una vaca hasta que se vende un animal para faena”.

Respecto a la coyuntura del mercado, el entrevistado afirmó: “Estamos viviendo un momento donde el stock se ha reducido en los últimos años”. También mencionó datos de la actividad: “La faena se ha reducido en los últimos meses un 4 o 5% mensual”.

Sobre la demanda, explicó: “La exportación está con buena demanda y el consumo interno tal vez le esté costando convalidar todos los precios”. Sin embargo, destacó el contexto general: “Estamos viviendo una buena etapa de buena demanda no solamente interna sino mundial”.