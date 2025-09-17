Guillermo Poch sobre el Presupuesto 2026: “No hubo nuevos impuestos, y eso es un dato positivo”

Guillermo Poch, tributarista, en diálogo con Canal E, analizó las estimaciones del presupuesto nacional 2026 y explicó por qué la recaudación tributaria podría aumentar aún en un contexto de bajo consumo.

El crecimiento proyectado no se debe a más impuestos

"Lo que está planteando el gobierno es el presupuesto 2026, es un incremento de la recaudación", sostuvo Poch, al explicar que se estima un aumento real del 11% en la recaudación nacional. Esta proyección se basa, según indicó, en un supuesto crecimiento económico: “Si se materializa o se materializa con creces, aumentará la recaudación tributaria, si eso no sucede, fue un presupuesto”.

El especialista recalcó que no se están creando nuevos impuestos ni se están subiendo las alícuotas: “No hubo nuevos impuestos, o sea, con eso es un dato positivo”, aseguró. De hecho, mencionó que incluso se derogaron dos tributos: el impuesto país y el impuesto a la transmisión gratuita de inmuebles.

En cuanto al incremento en la recaudación, el tributarista detalló que “impuesto a las ganancias se estima que va a crecer un 24%, IVA un 19%”, cifras que reflejan una proyección optimista de la actividad económica. Además, destacó que un crecimiento de la recaudación implica mayor generación de renta y movimiento económico general: “Bienvenido si eso sucede”.

Ganancias crecería más que el consumo

Consultado sobre el impacto de los distintos tributos en este crecimiento del 11%, Poch explicó que la mayor parte del incremento se daría por el lado del impuesto a las ganancias, más que del IVA: “Lo que se estaría contemplando es que va a haber mayor generación de ganancia más que consumo”.

Según su análisis, esto reflejaría un mayor aporte del sector productivo, especialmente las empresas. “La mayor recaudación de un impuesto a las ganancias proviene de las empresas”, dijo. También indicó que si suben los salarios y los trabajadores optan por ahorrar, en lugar de gastar, ese ingreso extra se verá reflejado más en el impuesto a las ganancias que en el IVA.

Poch enfatizó la diferencia entre estos dos tributos: “Uno es un impuesto sobre la renta que generan sujetos, empresas o personas, y el otro se vincula más con los consumos”. Por eso, remarcó la importancia de un crecimiento económico que implique generación de renta y no sólo consumo.

Además, propuso un debate futuro sobre el IVA, al señalar su carácter regresivo: “Sería conveniente una disminución en la alícuota, que hoy es del 21%”, sugirió.

Por último, aclaró que los datos analizados corresponden exclusivamente al presupuesto nacional, sin contemplar los impuestos provinciales ni municipales: “Estamos hablando de todos impuestos nacionales vinculados con el presupuesto 2026 de la Nación”.

