Gustavo Damián González: “Si está en juego la presidencia, el peronismo haría cualquier cosa para volver”

El escenario político argentino comienza a reconfigurarse de cara a las elecciones de 2027, con un peronismo que busca reconstruirse tras divisiones internas y derrotas recientes. En este contexto, el analista Gustavo Damián González planteó que la ampliación del espacio es una necesidad estratégica, incluso si implica decisiones controvertidas.

El especialista explicó que “se calientan los motores de cara a las elecciones del año que viene”, y remarcó que el desafío central será construir nuevos liderazgos y una unidad real. En esa línea, sostuvo que “un candidato a presidente no se genera de un día para otro”, lo que obliga a acelerar acuerdos y negociaciones dentro del espacio.

Unidad, liderazgos y estrategia electoral

González señaló que el peronismo enfrenta un doble desafío: ordenar su interna y ampliar su base política. “El peronismo tiene dos o tres cosas para hacer. Primero, lograr una unificación de verdad”, afirmó, aunque reconoció que ese proceso estará atravesado por tensiones.

Además, destacó la importancia de sumar nuevos actores para competir con mayor solidez: “tienen que convencer a algunos que hoy no están”, incluyendo gobernadores y dirigentes de otros espacios políticos. En este armado, distritos clave como Córdoba y Santa Fe serán determinantes.

También subrayó que el contexto actual favorece al oficialismo: “pareciera que más allá de la debilidad pasajera, está mucho más fuerte el gobierno nacional que la oposición”, lo que obliga al justicialismo a ampliar su estrategia si pretende volver al poder.

Alianzas impensadas y pragmatismo político

Uno de los puntos más polémicos del análisis fue la posibilidad de incorporar figuras alejadas ideológicamente del peronismo, como la vicepresidenta. En ese sentido, González fue categórico: “la política es el arte de lo posible”, y agregó que “si las posibilidades de ganar se alejan, más se aceleran las posibilidades de hacer alianzas prácticamente con cualquiera”.

El analista remarcó que la historia reciente demuestra este pragmatismo: “no sería ninguna novedad en la política argentina”, sostuvo, recordando cambios de posicionamiento de distintos dirigentes.

Incluso fue más allá al plantear un escenario sin demasiados límites: “si lo que está en juego es la presidencia de la nación, el peronismo haría cualquier cosa para volver al poder”. Esta lógica, explicó, responde a la necesidad de evitar una prolongada ausencia en el gobierno.

Para reforzar su argumento, mencionó ejemplos concretos de la política reciente: “cuando está en juego la presidencia de la nación, prácticamente todo”, resumió, dejando en claro que las contradicciones ideológicas pueden quedar en segundo plano frente a la disputa por el poder.

En este contexto, concluyó que aunque algunas alianzas hoy parezcan improbables, no deben descartarse: “no veo ninguna imposibilidad”, afirmó, reflejando la flexibilidad que caracteriza al sistema político argentino.

