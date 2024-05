En diálogo con Canal E, el presidente de FORJA y ex vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, habló sobre la nueva conformación que se desliga de la UCR y en el contexto en el cual se crea. También mencionó la importancia de que Ricardo Alfonsín forme parte de la una división y se refirió al impacto que tuvo la llegada de Javier Milei a la política argentina.

“La conformación de FORJA tiene que ver con el contexto porque sumamos a Ricardo Alfonsín, una figura muy importante dentro del radicalismo, primero por lo que significa el apellido de Alfonsín para la Unión Cívica Radical”, comentó Gustavo López. “Segundo porque él rescata valores que tienen que ver con Yrigoyen, Illia y con su padre, además de que está absolutamente en contra de que los diputados radicales no hayan votado en contra del DNU”, agregó.

Ricardo Alfonsín no está de acuerdo con la aprobación de la Ley Bases

Posteriormente, López planteó: “Ricardo Alfonsín está en contra de esta Ley Bases, en cualquiera de sus aspectos, porque está en contra de la delegación de facultades, del RIGI y de todo capítulo impositivo”. Luego, manifestó que, “este es un proyecto de ley, que junto con el DNU, le da las herramientas al Gobierno para llevar adelante un modelo de desindustrialización de la Argentina, de mayor pobreza, de pérdida del poder adquisitivo y del empleo, además de que beneficia una economía extractivista”.

Javier Milei reconfiguró el mapa político en Argentina

“La irrupción de Milei, así como la crisis del 2001 se llevó puesto 20 años de ejercicio democrático, reconfigura el mapa político”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El radicalismo tenía y tiene la llave para determinar hacia dónde puede ir un país, si profundizar el ajuste liberal ortodoxo pero mucho más cruel y sangriento en términos de lo que le pasa a la gente o la UCR tenía la llave de poner freno o no”.

Por otro lado, el presidente de FORJA señaló: “Juntos por el Cambio no existe más, de hecho, el PRO se partió”. Sobre la misma línea, remarcó que, “un sector del PRO quiere acordar con la Libertad Avanza y, por el otro lado, hay un sector del radicalismo que también quiere acordar con la Libertad Avanza”.

“Milei es una persona poco apegada al sistema democrático, no tiene previsión democrática, si pudiera saltaría el Congreso o lo cerraría pero no puede porque la vida política de Argentina no se lo permite”, expresó López. “El sistema va poniendo a Javier Milei dentro de sistema, sin embargo, va hacia un modelo donde puede quedar 80/20, 80% de la gente fuera de sistema y zoilo el 20% dentro”, finalizó.