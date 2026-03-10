Gustavo Quintana explicó la baja del dólar: “Hay una situación estructural del mercado que le da una especie de blindaje”

El mercado cambiario argentino mostró una jornada de mayor calma y fuerte volumen de operaciones, con un flujo sostenido de ingreso de dólares que presionó a la baja la cotización de la divisa. Así lo explicó el economista Gustavo Quintana, quien destacó que el comportamiento reciente refleja una combinación de factores locales y una moderación en la volatilidad internacional.

Durante la rueda cambiaria, el dólar registró una baja y llegó incluso a perforar el piso de los $1.400 en algunos momentos de la jornada. Según Quintana, la dinámica responde principalmente al incremento en la oferta de divisas. “Se opera con mucha tranquilidad y un gran volumen en el mercado oficial de cambios. Hay mucho ingreso de dólares y la cotización por momentos perforó el piso de los 1.400”, explicó a Canal E.

El especialista indicó que la divisa llegó a tocar un mínimo de $1.399, retrocediendo parte de las subas registradas en días anteriores, cuando la incertidumbre internacional había impulsado mayor volatilidad en los mercados. “Tocó 1.399 como mínimo, perdiendo gran parte de la ganancia que había obtenido los últimos días producto de la inestabilidad y la volatilidad de los mercados internacionales”, señaló.

Más dólares del agro y la minería

Uno de los factores centrales detrás de esta mayor oferta de divisas es el ingreso de dólares provenientes de sectores exportadores. Quintana destacó que la liquidación de exportaciones comenzó a mostrar señales de recuperación. “Se nota que hay un reflujo de ingresos”, afirmó, al referirse al incremento en la oferta de dólares dentro del mercado oficial.

En ese sentido, detalló que el sector agroexportador ya comenzó a aportar un volumen significativo de divisas, algo que podría intensificarse en las próximas semanas con el avance de la cosecha. “Ayer los agroexportadores ingresaron más de 100 millones de dólares en la rueda, y también hubo ingresos provenientes de la minería”, explicó.

Para el economista, este flujo de divisas se combina con un contexto internacional algo más estable, lo que contribuye a calmar las presiones cambiarias en el corto plazo.

Impacto internacional y riesgo país

A pesar de la relativa estabilidad cambiaria, Quintana advirtió que la evolución del riesgo país dependerá no solo de la situación interna sino también del contexto global. “Ese es un proceso que va a demorar mucho más tiempo y no depende exclusivamente de factores internos”, afirmó.

Según explicó, la reducción del indicador que mide el costo de financiamiento para Argentina estará ligada también a una menor volatilidad en los mercados internacionales y a la posibilidad de que vuelvan los flujos de inversión hacia economías emergentes.

Al mismo tiempo, remarcó que el país se encuentra atravesando un momento particular desde el punto de vista estructural del mercado cambiario. “Hay un flujo de ingresos y una situación estructural del mercado que le da una especie de blindaje frente a fenómenos más volátiles de los mercados internacionales”, sostuvo.

De cara a las próximas semanas, el economista anticipó que la evolución del dólar dependerá en gran medida de la continuidad de estos ingresos de divisas y del comportamiento de los mercados globales. Mientras tanto, el mayor volumen de dólares en la plaza cambiaria parece haber devuelto algo de calma al mercado local.

