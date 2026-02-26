Gustavo Quintana: “No hay modificaciones significativas que avalen un cambio de rumbo en la evolución del tipo de cambio.”

En una jornada marcada por la suba del dólar oficial hasta la zona de $1.420, el analista de EPR, Gustavo Quintana, analizó las causas del movimiento y puso el foco en la dinámica de fin de mes, el carry trade, el dólar blue y el contado con liquidación.

Cierre de mes y carry trade: las claves detrás de la suba

Para Quintana, el alza reciente del tipo de cambio tiene una explicación concreta. “Yo creo que la suba que se vio estos días, sobre todo a partir del final del martes y ayer, tiene que ver, en mi opinión, con el cierre de mes, que vence mañana”, afirmó.

Según detalló, el mercado cambiario argentino suele mostrar tensiones en los últimos días de cada mes. “Estacionalmente en el mercado de cambio local siempre pasa lo mismo, cuando está por ocurrir el cierre de mes se activa la demanda por cobertura”, explicó, aludiendo a la necesidad de cerrar y compensar posiciones abiertas.

En ese contexto, también señaló un reacomodamiento de estrategias financieras: “En este caso me parece que también hay algo de cierre de posiciones de carry, que finalizan y se pasan a dólares nuevamente”.

Sin embargo, llevó tranquilidad respecto a la magnitud del movimiento. “Estructuralmente no hay modificaciones significativas que avalen un cambio de rumbo en la evolución del tipo de cambio”, sostuvo, descartando una reversión drástica del carry trade.

De cara a marzo, el especialista proyectó ingreso de divisas por exportaciones agrícolas y otros sectores. “El tipo de cambio me parece que tiene un flujo de dólares importante todavía para ingresar, sobre todo a promedio al marzo, fin de marzo, cuando empieza la colocación de la cosecha gruesa”, remarcó.

Dólar blue y contado con liquidación: menos actividad y brecha persistente

Consultado sobre el dólar informal, Quintana reconoció una caída marcada en la operatoria.“Lo que me cuentan algunos es que ha caído muchísimo el nivel de actividad, pero es una consecuencia lógica de la liberación de gran parte de las operaciones que hubo en el mercado”, afirmó.

El acceso al dólar MEP y a la compra de divisas vía home banking redujo los incentivos para operar en el circuito paralelo. “El ahorrista hoy puede acceder a comprar dólares vía home banking, lo hace sin moverse de su casa, sin transportar efectivo, sin correr riesgos innecesarios”, explicó.

En cuanto al contado con liquidación, advirtió que aún persisten restricciones para empresas, especialmente en el giro de dividendos. “Siguen habiendo restricciones, esa brecha va a seguir estando”, subrayó.

De todos modos, insistió en que el mercado podría encontrar un nuevo equilibrio en marzo. “Es probable que estemos viendo un nivel diferente de tipo de cambio, un poco más lejano de los mínimos que estuvimos viendo durante febrero, pero no creo que haya un cambio significativo de tendencias”, concluyó.