Haroldo Montagu: "Este presupuesto nace muerto"

En diálogo con Canal E, el economista Haroldo Montagu aseguró que el presupuesto presentado por Javier Milei para 2026 "nace muerto" y advirtió sobre la falta de sustentabilidad del plan económico actual.

Un discurso que no convenció a los mercados

“Hay una ratificación de la estrategia del equilibrio fiscal, pero con un tono distinto”, afirmó Montagu, al analizar la presentación del presupuesto 2026 por parte del presidente Javier Milei. El economista remarcó que “fue un Milei más aplacado, más tranquilo, más concentrado”, aunque eso no tuvo el efecto esperado en los mercados: “El riesgo país subió de 1.100 a 1.200 puntos tras el discurso”.

Según Montagu, esa reacción refleja la persistencia de dudas estructurales sobre la política económica: “A pesar de ese discurso, persisten las dudas acerca de la sustentabilidad económica del plan del gobierno”.

En esa línea, también analizó el impacto del alza del dólar y la presión cambiaria. “Estamos viendo las últimas escenas de este esquema cambiario”, señaló con preocupación. Indicó que el techo de la banda cambiaria fue alcanzado, lo que obliga al Banco Central a intervenir: “Eso enciende señales de alarma, porque implica desacumular reservas, el principal reclamo del mercado al plan económico”.

Inconsistencias, falta de dólares y un presupuesto inviable

Montagu fue categórico respecto al contenido del presupuesto presentado: “Así como dijimos que el acuerdo con el FMI nació muerto, este presupuesto también nace muerto”. Cuestionó las proyecciones oficiales por irreales: “Los valores de inflación y tipo de cambio lo hacen inviable directamente”.

Además, expuso una de las principales debilidades del plan: “Un déficit comercial crónico y un tipo de cambio planchado son inconsistentes”. Y agregó: “A menos que haya un gran proceso de endeudamiento externo, es imposible sostener ese esquema”, algo que ve improbable con un riesgo país tan alto.

En cuanto al contexto político y económico hacia las elecciones, anticipó más tensiones: “La situación económica va a empeorar y no vemos motivos para un viraje en la orientación de la política económica”.

Montagu también criticó la falta de transparencia técnica: “Cuando las proyecciones macro difieren tanto del contexto actual, debe haber una adenda presupuestaria que explique cómo se hicieron y qué implican esas diferencias”.

Finalmente, fue muy crítico del estilo comunicacional del ministro de Economía, Luis Caputo: “La palabra del Ministro de Economía debe ser sagrada. No puede regalar palabras ni hacer declaraciones chicaneras”. En su visión, esas expresiones “no suman en un momento de incertidumbre” y afectan aún más la credibilidad del equipo económico.

