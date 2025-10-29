“Hay un desajuste en el sistema financiero que es el principal objetivo del Gobierno”

El economista, Maximiliano Ramírez, pasó por Canal E y se refirió a la estrategia del Gobierno frente a la licitación de bonos en pesos tras el triunfo electoral y alertó sobre los desafíos que enfrenta el sistema financiero.

“Hoy tenés un desajuste en el sistema financiero que el Gobierno me parece que es uno de los principales objetivos”, explicó Maximiliano Ramírez. También recordó que, “en las últimas tres semanas, el Gobierno estuvo interviniendo muy fuerte en los mercados de cambio”, lo que generó que “no haya pesos en la economía” y “eso tuvo un impacto muy significativo sobre las tasas”.

La alineación de las tasas de interés como medida urgente

Según desarrolló, “hoy tenemos tasas de interés, interbanking o del sistema en torno a una TNA del 70%”, un nivel que calificó de “muy difícil” y que afecta directamente la dinámica de los préstamos. “El Gobierno lo que va a empezar a buscar es empezar a alinear esas tasas de interés”, agregó.

Ramírez explicó que, “tenemos una curva que llamamos invertida, que es tasas de corto plazo muy alta, tasas de largo plazo mucho más baja”.

“Cuanto más alto va a ser el riesgo, más alta tendría que ser la rentabilidad y viceversa”, subrayó, y remarcó que, “acá lo que está buscando el Gobierno fundamentalmente es empezar a bajar esa tasa de corto”.

Intervención monetaria

Sobre la estrategia utilizada, el economista indicó que, “entre el lunes y el martes el Gobierno estuvo inyectando aproximadamente 1.2 billones de pesos para que esas tasas empiecen a bajar”. El objetivo, dijo, “sería que se ubique en torno al 30%, que es lo que está buscando el mercado”.

A su vez, comentó que se trata de “un primer inicio, teniendo en cuenta que en Argentina hoy por hoy no tenemos una tasa de referencia”, algo que complica “poder marcar un circuito de tasas lo mejor posible para el sistema”.