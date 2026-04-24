"Hay una relativa calma cambiaria, pero hay luces rojas hacia adelante", advirtió Guido Bambini en "QR!"

En el programa “QR!” de Canal E, el conductor Pablo Caruso y el panelista económico Guido Bambini analizaron la situación del dólar y el actual esquema cambiario del gobierno de Javier Milei. Aunque destacó que existe una “relativa calma cambiaria”, el especialista advirtió que hay varios factores que podrían complicar ese escenario en el corto plazo.

“Hay una relativa calma cambiaria, pero también algunas luces rojas para mirar hacia adelante”, resumió Bambini durante su intervención.

El economista explicó que uno de los principales motivos de esta estabilidad es el fuerte superávit comercial registrado en el primer trimestre de 2026. Según detalló, alcanzó los 5.500 millones de dólares, el nivel más alto en términos reales desde 2009.

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 24 de abril de 2026

Esto, señaló, se explica por el buen desempeño de sectores exportadores como la minería, los hidrocarburos y el campo, además de la suba internacional en productos como el oro y la plata. “Los ganadores del modelo son los grandes exportadores, que son los que generan divisas”, sostuvo.

Además, indicó que también influye la caída de importaciones vinculadas a bienes intermedios, es decir, aquellos que utiliza la industria nacional para producir. Aunque existen récords de importación en bienes de consumo, aclaró que la industria muestra una fuerte retracción.

La deuda privada y la oferta de dólares

Otro factor clave es la emisión de deuda privada en dólares. Bambini explicó que desde las elecciones de octubre pasado, las empresas colocaron casi 10 mil millones de dólares en obligaciones negociables, de los cuales ya se liquidaron unos 7 mil millones en el mercado cambiario.

“Eso genera más oferta de dólares y hace que el tipo de cambio no suba tanto”, explicó.

También mencionó el crecimiento de los préstamos en dólares como otro elemento que ayuda a sostener el valor actual de la divisa.

La salida de capitales y la demanda de divisas

Sin embargo, advirtió que no todo el panorama es positivo. Uno de los datos que encendió alarmas fue el bajo nivel de inversión extranjera directa, especialmente en comparación con la salida de utilidades y dividendos hacia el exterior.

Solo en marzo, esa fuga alcanzó los 869 millones de dólares, mientras que la inversión productiva sigue siendo baja. “Se va más plata de la que entra”, resumió Caruso durante el intercambio.

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A eso se suma la formación de activos externos, es decir, la compra de dólares por parte de personas para ahorro o gastos en el exterior. En el acumulado de la gestión Milei, ya ronda los 40 mil millones de dólares, según explicó el panelista.

“Son dólares que salen del sistema y que generan demanda constante”, remarcó.

Las alertas para los próximos meses

De cara a los próximos meses, Bambini enumeró cuatro alertas principales. La primera tiene que ver con la liquidación de la cosecha gruesa, ya que abril ya consumió un tercio del trimestre clave para el ingreso de divisas. La segunda es la demanda de dólares vinculada al Mundial, que históricamente genera presión sobre el mercado cambiario.

También puso el foco en las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos y el impacto que podría tener una eventual debilidad política de Donald Trump, uno de los principales respaldos internacionales de Milei.

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Por último, advirtió sobre los vencimientos de deuda externa que deberá afrontar el Gobierno hasta octubre de 2027, que superan los 20 mil millones de dólares.

“Hoy esos préstamos generan oferta, pero después hay que pagarlos. Y cuando eso pase, van a generar presión sobre el tipo de cambio”, concluyó.

LB