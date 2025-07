Tras el anuncio del acuerdo técnico entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que derivará en un desembolso de USD 2.000 millones si el directorio lo aprueba, este medio se puso en comunicación con Héctor Torres, ex director ejecutivo de Argentina ante el organismo, quien analizó en detalle los términos, condiciones y contradicciones del vínculo con el FMI.

Héctor Torres remarcó que detrás del lenguaje amable del Fondo Monetario Internacional persisten preocupaciones importantes: “Las reservas son muy insuficientes”. Luego, apuntó al External Sector Report publicado por el FMI: “No me acuerdo el texto exactamente, pero fueron bastante más claros respecto a la preocupación que genera la falta de reservas”.

Cuáles son las exigencias del FMI

Sobre la posibilidad de que el FMI exija medidas tras las elecciones, como dejar de intervenir en los futuros o flexibilizar el cepo, explicó: “El Fondo puede exigir cualquier cosa, pero una vez que te dio la plata, la plata es tuya”. Aun así, recordó que, “hemos pedido un waiver en este caso, una dispensa, y sin duda el Gobierno la ha obtenido”.

Con respecto a qué prometió Argentina a cambio del waiver, Torres dijo: “No lo sabemos, tal vez tengamos alguna pista cuando leamos el informe que salga del directorio, tal vez no, porque son medidas que seguramente son sensibles al mercado”.

El Gobierno empezó a comprar reservas ante la llegada del FMI

Desde la llegada de la misión del FMI, el Gobierno comenzó a comprar reservas y, en este contexto, detalló: “No en la forma normal, sino como saben, comprando el Tesoro fuera de mercado, en bloques”. Y opinó: “Eso evidentemente debe haber facilitado el waiver, porque el incumplimiento es un poco menor que el que registró el staff cuando llegó originalmente”.

Además, el entrevistado cuestionó la contradicción entre compromisos y declaraciones públicas: “No es la primera vez que la Argentina firma algo que no piensa cumplir. Y que además lo dice. Bueno, esa es la parte rara, digamos”. Incluso agregó: “Yo la verdad que no lo hubiera aconsejado. Así vos no pienses cumplir, parece una burla, digamos, firmar algo y cuando la tinta todavía está fresca agarrás y decís no lo voy a hacer”.

Respecto a la sostenibilidad del plan económico, alertó sobre múltiples presiones: “Tenés la previa electoral, se acabó la liquidación del campo, además de la cosecha gruesa. Tenés vencimientos el año que viene por cerca de 20.000 millones de dólares”.