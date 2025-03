Héctor Torres y el FMI: "El nuevo acuerdo con Argentina dependerá del apoyo político y económico"

El exdirector ejecutivo por Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, analizó en diálogo con Canal E la situación del país en torno a las negociaciones con el organismo y el posible nuevo programa de financiamiento. Torres destacó la importancia del respaldo político y económico para la aprobación del acuerdo y se refirió a la relación con China en este contexto.

La situación actual con el FMI

Torres aclaró que Argentina no tiene actualmente un programa con el FMI, ya que el último finalizó el 31 de diciembre de 2024. Si bien este año no hay vencimientos de capital, sí existen pagos de intereses. "El gobierno viene negociando un nuevo programa hace tiempo, pero no conocemos sus características. El presidente mencionó que lo enviaría al Congreso y luego indicó que podría aprobarlo por decreto, lo que genera cierta confusión", señaló el exfuncionario.

El rol del Congreso y la legalidad del acuerdo

Consultado sobre el impacto de la falta de un presupuesto nacional aprobado y el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar con el acuerdo, Torres explicó que "el FMI no se involucra en la relación interna del gobierno con el Congreso. Lo que le importa es que el programa se apruebe de forma legal y que no existan cuestionamientos judiciales que pongan en riesgo su implementación". Además, remarcó que el respaldo político y el consenso en el país son clave para el éxito del acuerdo.

El monto del nuevo préstamo

Respecto al posible monto del nuevo acuerdo, Torres indicó que "todavía no está definido y será una decisión que combinará el análisis técnico con un componente político". En este sentido, destacó que "el apoyo del Tesoro de Estados Unidos será determinante para definir tanto el monto como el desembolso inicial y sus condiciones".

El uso de los fondos y la experiencia previa

Torres recordó que, en la gestión anterior, hubo conflictos con el FMI respecto al uso de los fondos, lo que derivó en tensiones y la renuncia de autoridades del Banco Central. "En este caso, la experiencia anterior pesa, y el FMI estará atento a que los fondos no se usen para intervenir en el mercado cambiario de manera inconsistente con el programa acordado", señaló. Sin embargo, aclaró que, una vez otorgados, "el dinero pertenece a Argentina y su uso dependerá de la buena fe del gobierno".

El swap con China y la postura de Estados Unidos

Otro punto clave es la relación con China y el vencimiento del swap de monedas. Torres explicó que "el dinero del FMI es fungible, pero Estados Unidos se opondría a que Argentina lo utilice para pagarle a China". En este sentido, recordó que "durante el gobierno de Biden, Washington dejó en claro que no estaba dispuesto a que el FMI financiara pagos a China". No obstante, destacó que "la relación entre Argentina y China se ha normalizado, lo que podría facilitar las negociaciones".