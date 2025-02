En diálogo con Canal E, el analista político, Hernán Madera, analizó las repercusiones del escándalo de la criptomoneda $Libra en el mercado y sus efectos en la estabilidad tanto política como económica. También se refirió a la intervención que viene haciendo el Gobierno para que no suba la brecha cambiaria y la estrategia que busca implementar Javier Milei para basar su estrategia electoral en la baja inflación.

Hernán Madera explicó que el impacto inicial de la crisis en el merval fue significativo. "Ayer cayó alrededor de un 5% en promedio, pero hoy se estabilizó, especialmente en las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos", detalló. Luego, atribuyó esta reacción a que "los pilares fundamentales de la economía siguen firmes, con un superávit primario y financiero intactos".

Cómo impactará el escándalo de la criptomoneda en la economía y en la política

Además, destacó que la gira de Javier Milei en Estados Unidos no sufrió cancelaciones, lo que ayudó a mantener la confianza de los inversores. "El escándalo tiene consecuencias políticas y legales que pueden durar años, pero en lo económico el impacto se ha ido diluyendo", afirmó.

La intervención: el factor principal para evitar un salto en el dólar

Respecto a la cotización del dólar, Madera señaló que el Gobierno mantiene el control gracias al cepo cambiario. "El dólar oficial se devalúa solo cuando el Gobierno lo decide, y los dólares paralelos tienen restricciones que evitan movimientos bruscos", explicó. También mencionó que el reciente blanqueo de capitales inyectó USD 22.000 millones en el sistema, lo que permitió estabilizar la brecha cambiaria.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que, "si no se acumulan reservas, es evidente que el tipo de cambio está retrasado". Según Madera, el Fondo Monetario Internacional aún no aprueba un nuevo desembolso porque "ve que el tipo de cambio no es libre y está sobrevaluado".

La estrategia electoral detrás de la baja de la inflación

El analista político destacó la estrategia del Gobierno en un año electoral y sostuvo que Milei está aplicando un enfoque político más tradicional. "El Presidente busca reducir la inflación rápidamente para mejorar su imagen de cara a las elecciones", indicó. Para lograrlo, el Gobierno mantiene el peso artificialmente fuerte y evita mencionar reformas estructurales sensibles, como la previsional.

"Milei no es el mismo que prometía motosierra. Ahora se centra en generar un efecto riqueza con un peso sobrevaluado y controlando los precios", opinó. Si bien esto podría beneficiar al oficialismo en las encuestas, Madera advirtió que "ningún país se desarrolla con una moneda sobrevaluada" y que esta estrategia podría comprometer la acumulación de reservas.