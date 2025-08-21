El Council of the Americas reunió en el Hotel Alvear a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios para debatir el rumbo económico argentino. En ese marco, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien describió el clima político y empresarial que rodea al gobierno de Javier Milei y las expectativas de inversión extranjera.

Según explicó Ariel Maciel, “muchas palabras de elogio y de respaldo al Gobierno Nacional y a su plan económico” marcaron la apertura. Incluso, “lo dijo Mario Grinman, con un respaldo muy fuerte, no solamente al gobierno de Javier Mirey, sino también con críticas muy directas al gobernador Axel Kicillof”.

La visión del empresariado sobre Axel Kicillof

Luego, manifestó que para los empresarios presentes, Axel Kicillof es un actor central: “Acá, ¿cómo lo toman a Kicillof? Bueno, básicamente como aquel que estatizó a YPF y que les generó este juicio que se está llevando a cabo en Estados Unidos y que podría poner en riesgo las acciones argentinas en la empresa más importante que tiene el país”.

Maciel destacó la importancia del panel energético: “Lo que señalan los empresarios como hecho concreto de inversiones y de generación de divisas es la exportación de GNL que recién va a tener impacto en la Argentina, en los dólares que ingresan al país, dentro de dos años”.

Falta de rentabilidad en Argentina

“Los que están pensando en venir, es decir, todavía la Argentina no es redituable, no es rentable por los costos que está teniendo”, afirmó. Y agregó: “Hoy no es rentable la Argentina, todavía hay muchas condiciones que tienen que avanzar, para eso se espera el año electoral un resultado positivo para el Gobierno y que inmediatamente el Gobierno empiece a poner en marcha las grandes reformas microeconómicas”.

Por otro lado, el periodista comentó que el debate gira en torno al rumbo económico: “Claramente los empresarios juegan políticamente y ayudan, le dan una manito a algunos candidatos”. Aún así, subrayó que hay sectores que empiezan a mostrar fatiga: “Dentro de esas Cámaras ya hay muchos que dicen no aguanto más este modelo, no vendo más absolutamente nada, y estamos hablando grandes empresarios, no estamos hablando de las PyMEs que se quejan”.

A su vez, expresó que el diagnóstico es crítico: “Lo que sí están diciendo es que no hay rentabilidad dentro del espacio, pero incluso se está cayendo fuertemente el consumo, no va a levantar y en ese contexto hay mucha alarma”.