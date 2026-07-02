Ibarra sobre el armado oficialista: "Si pudiéramos graficarlo como un humano, el cuerpo está pintado de amarillo y la cabeza violeta"

El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E y sostuvo que la reconfiguración del gabinete de Javier Milei consolida la incorporación de dirigentes del PRO al oficialismo y aseguró que el nuevo escenario político redefine el vínculo entre La Libertad Avanza y Mauricio Macri.

Para explicar el nuevo escenario político, Eduardo Ibarra recurrió a una metáfora que resume, según su visión, la integración entre dirigentes del PRO y La Libertad Avanza. "Si pudiéramos graficarlo con una figura humana, podríamos decir que el cuerpo está pintado de amarillo y la cabeza violeta", graficó.

Javier Milei y un liderazgo en medio de dirigentes del PRO

Según explicó, el oficialismo incorpora cada vez más dirigentes provenientes del PRO mientras el liderazgo continúa concentrado en Javier Milei: "De alguna manera queda como su líder político y conduciendo el espacio Javier Milei con un equipo de amarillos".

Ibarra interpretó el gesto del presidente Milei durante el acto de asunción como un mensaje dirigido tanto a Mauricio Macri como al propio espacio oficialista. "Hay un Presidente que abraza a Adorni y a Santilli como diciéndole a Macri mirá que a este lo tengo, pero transitoriamente sigue siendo, digamos, de la gestión de la Libertad Avanza", planteó.

Luego, manifestó que los gestos fueron más relevantes que las palabras: "Todo esto es un juego de mensajes simbólicos".

La postura de Santilli en su nuevo rol

Respecto de Diego Santilli, el entrevistado afirmó que su rol dentro del oficialismo responde a una lógica de adaptación política. "Él va a hacer lo que dice el Presidente mientras el Presidente tenga poder", expresó.

Sobre la misma línea, agregó que, "son como una suerte de cazadores de amos. Tienen fidelidad mientras el amo tiene poder. Cuando el amo deja de tener poder, enseguida pueden mutar y pueden vestirse de otro color político".