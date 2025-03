El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, conversó con Canal E y analizó la situación crítica que atraviesa el sector agropecuario debido a las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Además, destacó que el exceso de agua no solo afectó a los campos de cultivos sino también al sector ganadero.

Las intensas lluvias dejaron "500.000 hectáreas con mucha agua y un millón y medio con encharcamiento", explicó Ignacio Kovarsky. La magnitud del daño varía según la capacidad del suelo para absorber el agua y el escurrimiento de las precipitaciones. Localidades como Bahía Blanca, Huanguelén, Guaminí y Olavarría están entre las más afectadas.

"En Huanguelén cayeron entre 600 y 700 milímetros", detalló Kovarsky. Esto generó problemas para los productores y dejó aisladas a muchas familias rurales. "Hay personas con discapacidad, embarazadas, niños y ancianos que necesitan asistencia", advirtió.

Algunos campos empezaron a registrar pérdidas debido al exceso de agua

Las lluvias golpearon la producción agrícola y ganadera en plena cosecha. "Ya estamos viendo cultivos perdidos. En el oeste de la provincia hay productores enviando fotos de girasoles que están germinando dentro de la planta por el exceso de humedad", alertó el entrevistado. La situación se agrava con la cosecha de maíz y la inminente temporada de destete de terneros, lo que genera un escenario desafiante para los productores.

Desde CARBAP se iniciaron contactos con las autoridades para coordinar medidas de emergencia. "La semana pasada alertamos al ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires sobre la situación", afirmó Kovarsky. Las conversaciones con los municipios buscan articular ayudas y declarar emergencias agropecuarias.

La situación del sector ganadero también es grave debido a las inundaciones

La organización también colabora con las asociaciones rurales locales y municipios en la asistencia a productores afectados. "Muchos están sacando el ganado nadando o arriándolo, lo que demuestra la gravedad de la crisis", explicó.

Si bien la ciudad de Bahía Blanca fue la más afectada, el sector rural también sufre graves consecuencias. "En el campo, la gente no puede salir por el agua acumulada, pero al menos no se cayeron las comunicaciones como en Bahía Blanca", señaló el presidente de CARBAP. La ciudad quedó completamente incomunicada debido al colapso del sistema eléctrico, algo que no ocurrió en el sector rural.

A pesar del difícil contexto, el sector agropecuario sigue activo en eventos como Expo Agro. "Es el primer día y ya hay mucha participación. La inteligencia artificial está revolucionando el agro y hay un fuerte desarrollo de la agricultura de precisión", comentó Kovarsky.