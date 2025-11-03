Impacto político sobre la rueda bursátil: “El mercado está contemplando los anuncios del cambio de gabinete”

El analista de mercados, Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la evolución de los mercados luego de la reciente volatilidad, el impacto del cambio de gabinete y las expectativas sobre el sistema de bandas cambiarias y la visita del presidente Javier Milei a Estados Unidos.

“El mercado había largado con un verde potente en lo que serían las acciones y los bonos cayendo. Ahora está más o menos neutro, bajando un poco la operatoria positiva que había mantenido en la apertura. Creemos que el mercado está básicamente contemplando los anuncios del cambio de gabinete, viendo si son positivos, negativos y también retrocediendo porque venimos de un rally bastante interesante la semana pasada”, explicó Nicolás Borra.

A qué se debe la caída de los bonos en dólares

Sobre el movimiento de los bonos, señaló que, “los bonos en dólares, en su mayoría, están cayendo entre un 1% y un 2%”. En cuanto a las causas, sostuvo: “Principalmente porque hay incertidumbre sobre el esquema cambiario. Volvemos a tener el dólar en el techo de la banda. Eso significa que el Central podría tener que intervenir perdiendo reservas”.

“Y cuando el Central vende reservas, la incertidumbre del pago de los bonos empieza a crecer en el mercado. Pero también porque venimos de subas muy importantes. Hay que recordar que no todo va a subir eternamente. En algún momento te tiene que dar espacios también para toma de ganancias o volver a entrar al bono”, agregó Borra.

Volatilidad en el dólar

Respecto al tipo de cambio, destacó que, “el tipo de cambio hoy está en alza, lo que serían los dólares de mercado, el MEP y el CCL, rozando los 1.500. Y el dólar mayorista llegando a los 1.470, se ve una operatoria demandante de los dólares”. Además, aclaró que, “también salió la noticia de que el Tesoro estuvo recomprando, así que podría ser la misma entidad adquiriendo dólares, o el minorista”.

Sobre las acciones, el entrevistado explicó que, “habían largado fuerte verde entre un 2, un 3% al alza, pero ahora se está manteniendo neutro. De hecho, ya tenemos algunas en rojo. Creo que también se debe a un recorte por un rally de 20%, 20%, 30% que subieron la semana pasada”.