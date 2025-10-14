La importancia de una nueva ley de biocombustibles: “Son beneficios para el Gobierno y la inversión”

El gerente general de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Diego Núñez, conversó con Canal E y respaldó el proyecto de una nueva ley de biocombustibles impulsado por la Liga Bioenergética de Provincias y la Unión Industrial Argentina, que busca dar previsibilidad al sector, aumentar el corte de bioetanol y promover inversiones en energías renovables.

Diego Nuñez explicó que el proyecto ya se encuentra “en ambas cámaras” y que el paso siguiente “ya es que se convierta en ley”. También detalló que, “es el proyecto que está aprobado por las uniones industriales y la liga. Este te da previsibilidad, da un corte mayor de bioetanol en lo gradual, que iría del 12, que es el actual, al 15%, y en algún momento, en 2028, al 18%”.

A quién beneficia esta nueva ley

Asimismo, aseguró que el texto consensuado “es el que necesitamos que salga”, ya que representa una hoja de ruta clara hacia la transición energética sin costo fiscal. “Son todos beneficios los de la ley para el Gobierno y para la inversión”, enfatizó.

Uno de los puntos más críticos, según Núñez, es el esquema actual de precios, que frena inversiones en el sector. “La ley actual establece una fórmula, pero no se aplica. Hoy los precios son totalmente a discreción del Gobierno y han quedado totalmente atrasados. Por eso no hay inversiones”, advirtió.

La transparencia como innovación en la ley

Luego, manifestó que el nuevo proyecto propone un sistema más transparente: “Tiene una suerte de licitación, por lo que los precios serían transparentes. Conviene a todo el mercado, digamos, licitación, oferta y demanda. Cada oferente en el bioetanol de maíz y en el bioetanol de caña va a poner a disposición su corte y su precio, y en base a eso sale un equilibrio del mercado”.

En cuanto a la comparación internacional, el entrevistado subrayó que, “estamos muy lejos de los países competidores”. A su vez, explicó que, “por ahora nuestra intención es ir al 15%, he estudiado que hasta un 18% no hay ningún problema, y sí trae muchísimos beneficios, porque fomenta la competencia, la transparencia, no hay perjuicio fiscal, no tiene un costo fiscal y hay ahorros de divisas en el país, porque vos reemplazás el bioetanol por importaciones de combustible”.

Sobre las demoras en la aprobación, señaló que, “desconozco los temas políticos que lo frenan, porque todos los proyectos, en mayor o menor medida, siempre privilegian a la inversión y al cero costo fiscal, en todos los casos que conozco, pero no sé por qué no prosperan”.