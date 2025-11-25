Incertidumbre por la reforma laboral: “El temor de los empresarios es que el Gobierno termine siendo más político que técnico”

La discusión por la reforma laboral se convirtió en uno de los ejes centrales del debate económico y político del Gobierno, es por eso que para comprender dónde están los conflictos y qué negocian hoy el sector empresario, los sindicatos y la administración de Javier Milei, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

Ariel Maciel planteó que todos los textos que circularon hasta ahora son preliminares: “Circuló un borrador de esta reforma laboral, que es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Cuando consulté, me dijeron que no es el proyecto final, que a eso que nosotros vamos a encontrar como borrador, en realidad está siendo más una intención general, pero que no es lo que se va a encontrar”.

La CGT prepara su propia reforma laboral

Según explicó, la CGT ya no sólo rechaza la iniciativa, sino que trabaja en su propia contrapropuesta: “A ver, por lo pronto, la CGT está armando su propio proyecto de reforma laboral. ¿Por qué? Porque llega de nuevo una suerte de discusión interna”.

A pesar de que la CGT mantiene conversaciones con algunos sectores del Gobierno, Maciel detectó un cambio significativo en la actitud sindical: “Antes de la presentación de la reforma laboral, del proyecto, los sindicatos te decían no va a pasar una reforma laboral, no se puede tratar, no es conveniente. Hoy la discusión es vamos a debatir el proyecto de reforma laboral, vamos a presentar uno propio”.

Imponer antes que negociar: la estrategia del Gobierno

Asimismo, sostuvo que el Gobierno está utilizando una lógica similar a la de otros líderes internacionales: “Estoy más convencido de que está vinculado con un testeo, con algo de por dónde vienen las resistencias, y además, por algo que viene siendo efectivo para el Gobierno, pegar y después negociar. Algo parecido a lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, posicionarse fuerte y después empezar a negociar con otro piso”.

Esto explica la difusión de borradores con puntos “explosivos”, que luego pueden ser retirados para mantener el corazón de la reforma. “Si recordamos lo que sucedía con la Ley Bases, parecía inviable aprobar, y se empezó a sacar lo más polémico, pero el centro, la raíz, lo que buscaba el Gobierno, terminó siendo aprobado”, comentó el entrevistado.

Por otro lado, describió lo que hoy preocupa a las compañías, sobre todo a las grandes, ante el avance de la negociación política: “El temor de los empresarios es que el Gobierno finalmente termine siendo más político que técnico, y que en definitiva termine negociando un acuerdo con la oposición, un acuerdo con los sindicatos, firmar una paz transitoria para llegar tranquilo al próximo año, y que se quede a medias tintas”.