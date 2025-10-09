Incertidumbre por la reimpresión de boletas: desde Casa Rosada están “resignados a que la gente se encuentre con la cara de Espert”

El periodista, Alejandro Gomel, habló con Canal E y analizó la crisis política y electoral del oficialismo tras la salida de José Luis Espert, la indefinición en la lista bonaerense y la estrategia de Javier Milei para recuperar el voto joven y desencantado a días de las elecciones del 26 de octubre.

Alejandro Gomel describió el clima de incertidumbre en el oficialismo: “El 26 se vota, el 24 a las 8 de la mañana empieza la veda electoral. Estamos apenas a 15 días, 15 días de campaña y todavía estamos tratando de saber si la Libertad Avanza va a tener como cabeza de lista a Karen Reichardt o a Diego Santilli”.

Se reduce el tiempo para que la Cámara Electoral afronte la apelación del oficialismo

Asimismo, explicó que la Cámara Electoral deberá resolver la apelación presentada por el oficialismo, aunque el tiempo apremia: “Va a ser difícil, va a ser difícil porque recién entra la apelación, lo tiene que tratar la Cámara. Efectivamente, mañana además es feriado, va a ser complicado”.

Sobre la misma línea, Gomel añadió: “Aquí en Casa Rosada tratan de restarle importancia de esto, diciendo, bueno, igualmente el que se pone al hombro la campaña, el que va a recorrer es Diego Santilli, el que va a salir a hablar de Santilli, tratando de minimizar o de correr la figura de Karen Reichardt de la campaña electoral”.

El Gobierno resignado ante la imposibilidad de reimprimir las boletas

A su vez, adelantó que en el Gobierno asumen que no habrá tiempo para reimprimir boletas. “Por eso ya están un poco resignados aquí a que no va a haber tiempo y que van a tener que hacer esta campaña cortita de 15 días, resignados a que la gente se encuentre de todas maneras con la cara de Espert”, planteó.

El periodista comentó que el presidente Javier Milei busca compensar la derrota bonaerense con giras por el interior: “El Presidente dice, bueno, la provincia de Buenos Aires está difícil, muy difícil. Vamos a tratar de recuperar el interior del país y sale a distintas provincias y lo va a hacer antes y después de este viaje, justamente a la reunión con Donald Trump en el Salón Oval, que va a ser el 14 de octubre”.

Sobre las expectativas electorales, sostuvo: “Hoy por hoy la ven muy difícil, la tienen muy complicada, y las encuestas, últimas encuestas que manejan, el mejor de los casos hablan de empate técnico, de esta diferencia de más o menos 3%, que sería un empate técnico”.