Incógnita en puerta: qué ocurrirá con el dólar luego del balotaje

Tras las elecciones generales, los dólares financieros retrocedieron levemente mientras que el oficial mantuvo su cotización en los 350 pesos. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si esta cotización podrá mantenerse hasta el balotaje del próximo 19 de noviembre.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista Lucas Carattini, quien habló sobre las perspectivas en torno a la cotización del dólar.

Cotización del dólar

“Tenemos los dólares financieros bastante tranquilos y se mueven en torno a los $850 pesos”, dijo Carattini, quien luego completó: “No sabemos qué va a pasar luego de las elecciones, hay un tipo de cambio fijo que volverá a ser un crawling peg”.

“Con los niveles de inflación que tenemos, una devaluación del 3 o 5% no vamos a salir del atraso cambiario”, explicó el analista. “El FMI no está exigiendo una devaluación porque no se cumplió con ningún punto del acuerdo”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado aseguró que puede llegar a haber un desdoblamiento cambiario. “Es probable que haya un tipo de cambio comercial para importaciones y exportaciones mientras que puede haber un dólar financiero libre y sin intervenciones”, ahondó.

Luego, el economista dijo que estas medidas tendrían que ser tomadas por la próxima administración. “El FMI es reacio a un desdoblamiento cambiario, hay que ajustar el tipo de cambio oficial”, complementó.

Finalmente, Carattini dijo que el dólar oficial está muy barato para importar y que hacen falta mayores incentivos para poder exportar. “Hay muchas regulaciones que impiden el comercio exterior”, concluyó.