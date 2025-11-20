iPhone 17 en Argentina: precios, modelos y comparación con EEUU y Chile

Su ingreso al país se concretó desde el 19 de noviembre, con disponibilidad tanto en tiendas físicas como en plataformas online.

La oferta local incluye cuatro versiones:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Todos incorporan el chip A19, mejoras de cámara y una pantalla optimizada. Las unidades más buscadas son las de 256 GB o más. También destacan las versiones de color especial, como el Cosmic Orange.

Precios en la tienda de Claro

Los valores pueden variar según plan, financiación y promociones bancarias. Estos son los montos publicados:

iPhone 17 256 GB: $1.889.999 (sin impuestos: $1.437.262)

iPhone 17 Pro 256 GB: $2.609.999 (sin impuestos: $1.984.790)

iPhone 17 Pro Max 256 GB: $2.879.999 (sin impuestos: $2.190.113)

iPhone Air 512 GB: $2.879.999 (sin impuestos: $2.190.113)

iPhone 17 Pro 512 GB: $3.149.999 (sin impuestos: $2.395.437)

iPhone 17 Pro Max 512 GB: $3.329.999 (sin impuestos: $2.532.319)

La diferencia entre los precios finales y los valores sin impuestos surge de tasas nacionales y cargos para productos tecnológicos.

Valores estimados en MacStation

El distribuidor autorizado publicó montos orientativos sin impuestos:

iPhone 17: $1.799.990

iPhone Air: $1.999.990

iPhone 17 Pro: $2.299.990

iPhone 17 Pro Max: $2.699.990

Estos precios pueden variar por tipo de cambio y ajustes fiscales. La cadena ofrece retiro en tienda, envíos y soporte técnico.

Disponibilidad en Mercado Libre

El marketplace anticipó la llegada de la línea, aunque todavía no figura en su catálogo oficial. La integración depende de acuerdos con proveedores.

Comparación con Estados Unidos

El iPhone 17 Pro Max 256 GB cuesta USD 1.199 en el sitio oficial de Apple.

Al cambio oficial del Banco Nación (1.430 pesos por dólar), equivale a $1.713.570.

En Argentina, el precio final del mismo modelo es $2.879.999.

La diferencia es de $1.166.429 frente al valor convertido.

Comparado con el precio sin impuestos, la brecha baja a $476.543.

Comparación con Chile

En Chile, el iPhone 17 Pro Max se vende cerca de 1,5 millones de pesos chilenos, unos USD 1.630.

La diferencia ronda el 40% respecto al precio argentino, que supera los $3,5 millones.

Comprar en Chile sigue siendo más económico, aunque existen limitaciones de garantía y riesgos por modelos no homologados.

Oferta local y actualización de precios

El lanzamiento argentino incluye stock inmediato y asistencia técnica en tiendas. También hay planes en cuotas, un punto clave para compradores locales.

Los precios se actualizan según el tipo de cambio y las condiciones fiscales. Las operadoras permiten simular el costo final según plan y medio de pago.



