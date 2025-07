El economista, Iván Cachanosky, dialogó con Canal E y analizó el contexto cambiario y monetario argentino, también destacó el nuevo piso del dólar, el impacto de las tasas, la presión sobre las reservas y los desafíos que enfrentará el Gobierno después de las elecciones.

Iván Cachanosky señaló que el reciente salto del dólar organizó al mercado cambiario. Y explicó: “Desde mi opinión, por ahí no está tan malo lo que pasó. Yo era de los que creía que el dólar estaba barato, con lo cual, esto para mí acomoda un poco la situación y ayuda un poco al equilibrio del frente externo”.

La volatilidad cambiaria y su impacto en las tasas

Sobre la volatilidad cambiaria de las últimas semanas, apuntó: “Todo esto, que a mi juicio fue un poco desprolijo, dejó muchos pesos que se empezaron a volcar al dólar y que por eso, para controlarlo, subieron las tasas”.

Además, Cachanosky recordó que, “fue el mes de liquidación de cosechas, con lo cual, tuviste un efecto positivo y uno negativo y así todo el mercado cambiario tuvo esta volatilidad con el dólar al alza”. Frente al discurso oficial de desregulación del mercado, resaltó: “Flotación, lo cual no quiere decir que sea libre. Yo diría que es una flotación sucia”.

El cepo todavía existe

Sobre la misma línea, detalló: “Del cepo se salió parcialmente, no se salió para las empresas. Dudo que ocurra este año, por suerte el año que viene en algún momento, eso es lo que yo creo que estoy viendo”.

Por otro lado, el economista criticó la narrativa de apertura cambiaria: “Hay que tener claro que esto no es libre, hay intervenciones y no son menores, y hay presión sobre el dólar”. En este sentido, advirtió: “Si vos ves el dato de lo que es la demanda de dólares por activos externos y fuga de capitales, viene creciendo y a montos no menores”.

En otra instancia, comentó: “El equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para la confianza”. A su vez, lo ejemplificó con cifras: “En junio se fueron 4.000 millones de dólares de demanda de dólares”.