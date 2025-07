Jacobs: “El gobierno ha ordenado la macroeconomía, pero ahora tiene que avanzar en las reformas estructurales”

En diálogo con Canal E, el economista Eduardo Jacobs analizó las preocupaciones empresariales y cuestionó la falta de compromiso del sector privado con las reformas estructurales necesarias para el país.

Los empresarios coinciden, pero miran para otro lado

“Todos coinciden en que el gobierno ha ordenado la macroeconomía, pero ahora tiene que avanzar en las reformas estructurales”, señaló Jacobs, tras los encuentros empresariales organizados por entidades como IDEA, AMCHAM y CAME. Sin embargo, advirtió que “se desentienden de que esto no es posible si no se involucran activamente”.

A su juicio, el debate sobre las reformas laboral, tributaria y previsional no puede estar solo en manos del gobierno. “No se crean empleos, hay mucha informalidad, y los empresarios están tremendamente involucrados en ese mundo”, dijo, remarcando la contradicción de exigir cambios sin asumir responsabilidades.

Informalidad, justicia laboral y silencio empresario

Jacobs destacó el rol de la justicia laboral como un obstáculo para los cambios propuestos: “Si la justicia laboral neutraliza una medida pro trabajo porque el sindicalismo la rechaza, nadie dice nada”. En ese silencio, ubicó tanto a los empresarios como a los medios.

“Da la sensación de que todo el mundo mira para otro lado y dice ‘yo no opino de esto’”, cuestionó. Para él, sin una participación “muy activa de la sociedad involucrada, básicamente los empresarios”, será imposible sentar a los actores del mundo del trabajo en una mesa de discusión seria.

La oposición y el juego político

Consultado por el rol de la oposición, Jacobs fue tajante: “Va a estar en contra de todo aquello que signifique generar un marco de avance para la Argentina”, y lamentó que “no sienten que haya un sector que los cuestione, ni siquiera los empresarios”.

Criticó la actitud del empresariado ante medidas como el aumento del gasto previsional o de subsidios. “No puede ser que sea gratis rechazar avances en la reforma tributaria sin que nadie diga nada”, insistió. Y alertó: “La política juega su juego, y si se la deja sola, solo va a jugar a ganar más cargos”.

Reformas tributarias y la evasión tolerada

Jacobs también se refirió a la carga impositiva y su relación con la informalidad: “Pagamos el 50% de impuestos porque la mitad de la gente no paga nada, y esa mitad trabaja en empresas”. Para avanzar, exigió compromiso empresarial y social: “Tienen que opinar, tienen que participar del debate”.

Sostuvo que reformas como la previsional deben dejar de ser tabú: “Que la jubilación sea a los 65 años es una locura en la Argentina, porque todo el mundo trabaja hasta los 80”, expresó, llamando a una discusión sin hipocresías.

Un contexto de crecimiento que no todos perciben

Frente a la preocupación por la caída del consumo, Jacobs afirmó que el contexto actual “es de crecimiento”. “El consumo está creciendo al 7% interanual, la construcción repuntó fuerte y se están viendo mejoras en inversión y créditos”, dijo.

Sobre las importaciones, advirtió que “están entrando con precios bajos y captando un consumo que los empresarios locales no pueden”, aunque aclaró que aún no hay una afectación sectorial generalizada.

Las empresas empiezan a reaccionar al sistema tributario

El economista valoró ejemplos como el de Mercado Libre, que ajustó sus comisiones según la carga impositiva provincial. “Van a cobrar más en provincias con ingresos brutos altos, como Córdoba y Santa Fe, y menos en Corrientes o Jujuy”, explicó.

También mencionó la decisión del Banco Nación de cerrar sucursales en provincias con alta presión fiscal. “Los impuestos van a ser una parte muy importante en las decisiones empresarias”, cerró Jacobs.