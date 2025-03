Jacobs: "La Argentina necesita estabilizar las dos monedas”

El reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU), aprobado con 129 votos a favor, permitió que el gobierno argentino continúe las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Eduardo Jacobs quien ofreció su visión sobre el proceso y lo que se espera del mismo en los próximos meses.

"Son semanas difíciles", explicó el entrevistado, haciendo referencia al tiempo que tomará antes de conocer los detalles definitivos. Según el economista, "como dijo el presidente, será mediados de abril cuando se tenga una fumata blanca", refiriéndose a la resolución final del acuerdo.

Condiciones del FMI y el paso a paso del gobierno

Uno de los puntos clave en la discusión es la falta de detalles específicos, como cifras concretas sobre el monto del acuerdo. Jacobs defiende la postura del gobierno al señalar que "es imposible que eso ocurra" en este momento, dado que las negociaciones siguen en curso y hay información que no debe anticiparse para no alterar las condiciones del mercado. "No se van a anticipar. Vamos a ir conociendo las cosas en su debido tiempo", afirmó el economista, destacando que el rumbo del gobierno está claro: estabilizar la economía, fortalecer las reservas del Banco Central y abrir la economía gradualmente.

La estabilidad económica como prioridad

Jacobs también se mostró optimista respecto a la gestión fiscal del gobierno, subrayando que "el gobierno está trabajando con un superávit financiero". Además, destacó la importancia de mantener la estabilidad y de controlar el gasto público. "Todo gasto público que no sea estrictamente indispensable se va a cortar", sentenció. Este enfoque, según él, será crucial para fomentar la inversión privada en el país.

¿Una flotación cambiaria viable?

En cuanto a la cuestión del dólar y la posible flotación cambiaria, Jacobs se mostró en desacuerdo con esta opción. "La Argentina necesita estabilizar las dos monedas", explicó, haciendo referencia al patrón bimonetario de pesos y dólares que caracteriza a la economía argentina.

Para Jacobs, la estabilización de estas monedas es esencial para el crecimiento de la inversión y el empleo. A pesar de las dificultades, el economista anticipa que la situación cambiará en los próximos meses: "Creo que a partir de abril y mayo, veremos un ajuste”

Fondos frescos y su impacto en la economía

Sobre los fondos que Argentina podría recibir del FMI, Jacobs indicó que serán "graduales" y estarán destinados, en parte, a cubrir los vencimientos de la deuda. "Una parte va a estar reservada para pagar los vencimientos de capital del fondo", explicó.

También destacó que el gobierno utilizará una porción para fortalecer las reservas del Banco Central y evitar que el país recurra a bonos de bajo valor. Según Jacobs, esto garantizará que "la deuda no va a aumentar".

El futuro de los sectores económicos en Argentina

Respecto a la capacidad de Argentina para generar dólares genuinos, Jacobs se mostró optimista, destacando el superávit comercial que el país ha mantenido en los últimos años. "Argentina tiene que crecer fuertemente, y para eso tiene que construir políticas comerciales muy fuertes", dijo. Señaló, además, que sectores como el petróleo, la minería y las economías regionales jugarán un papel clave en el futuro económico del país.

Para finalizar, Jacobs mostró una visión balanceada sobre el acuerdo con el FMI, destacando la importancia de la prudencia en la gestión económica y la estabilidad a largo plazo.