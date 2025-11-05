Javier Casabal: “Debería anunciarse una recompra de deuda que baje el riesgo país”

En diálogo con Canal E, el economista Javier Casabal evaluó la evolución del mercado cambiario tras las elecciones y advirtió sobre la importancia de alcanzar acuerdos políticos para garantizar estabilidad económica.

Turbulencia cambiaria y expectativa de normalización

Según Casabal, en la antesala de las elecciones, “el mercado cambiario y monetario había estado bastante turbulento”, debido al exceso de pesos circulantes y a la baja de tasas. “Había demasiados pesos y cuando esos pesos llegaban a la calle, buscando una baja de tasas, lo que terminaba pasando es que se recalentaba el tipo de cambio”, explicó.

El economista señaló que la tensión se intensificó con los resultados electorales en Buenos Aires, lo que “trajo mucha demanda de dólar, mucha presión sobre el tipo de cambio”. Frente a ese escenario, el país “terminó necesitando el apoyo de Estados Unidos para contener esa demanda”, precisó.

No obstante, consideró que el panorama comenzó a mejorar tras los comicios: “Ya una vez que se despeja la incertidumbre electoral, me parece que se empieza a normalizar el mercado cambiario”, afirmó. Según Casabal, ahora la clave será “ver cómo digiere el mercado los nuevos pesos que están volviendo al circuito financiero”, ya que “si el mercado sigue muy cauteloso, toda baja de tasa de interés va a terminar presionando al tipo de cambio”.

Recompra de deuda y necesidad de consensos políticos

Consultado sobre el reciente viaje oficial a Estados Unidos, Casabal sostuvo que “hay mucha expectativa en el mercado de si se anuncia una recompra de deuda en el mercado secundario”, en alusión al posible préstamo de 20 mil millones de dólares respaldado por el Banco Mundial y el BID. Esa operación, dijo, “debería terminar repercutiendo en una baja fuerte del riesgo país”, aunque advirtió que “ese tipo de maniobras requieren cierta burocracia y los tiempos no son los mismos”.

El economista también se refirió a la sensibilidad de los mercados ante declaraciones oficiales: “En la mañana después de las elecciones el tipo de cambio baja de golpe, pero un solo tweet diciendo ‘no me voy a involucrar más en el mercado de cambios’ bastó para que vuelva a subir”, relató, destacando la volatilidad del dólar y la cautela de los inversores.

Para Casabal, el Banco Central sigue siendo un actor clave: “Seguimos teniendo al Banco Central muy cerca del mercado de futuros e interviniendo para que no se dispare el tipo de cambio”, subrayó.

Finalmente, al referirse al Presupuesto 2026, fue contundente: “Lo que nos preguntamos los inversores es si el Gobierno va a ser capaz de conseguir acuerdos”, y agregó que “las reformas de fondo van a requerir consensos”. En ese sentido, consideró alentadora “la primera foto con los gobernadores”, aunque advirtió que “habrá que ver si eso se traduce efectivamente en reformas y leyes concretas”.

