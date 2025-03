Javier Timerman: "Argentina hoy no tiene dólares y, al no tenerlos, está más expuesta a un posible shock"

La economía argentina atraviesa un momento de incertidumbre según dijo a Canal E el titular de AdCap, Javier Timerman, quien advirtió sobre la falta de dólares y el impacto en la estabilidad cambiaria. "Argentina hoy no tiene dólares y, al no tenerlos, está más expuesta a un posible shock", señaló, enfatizando que los riesgos pueden provenir tanto del ámbito interno como externo.

Falta de generación de dólares y riesgo de atraso cambiario

Javier Timerman subrayó que incluso economistas afines al Gobierno advierten sobre el atraso cambiario y la falta de generación de dólares. "El Gobierno sostiene que las reformas atraerán inversión y confianza para acumular reservas, pero los opositores dicen que no hay tiempo para eso", explicó.

En este contexto, Timerman destacó que en otras economías emergentes, ante la escasez de dólares, se recurrió a fuertes devaluaciones para generar ingresos desde el sector externo. Sin embargo, en Argentina, el Gobierno busca una estrategia distinta basada en reformas estructurales y respaldo financiero del FMI.

El apoyo del FMI y la percepción del mercado

Según el entrevistado, los inversores dan por hecho que el FMI garantizará financiamiento hasta el final del mandato de Javier Milei, incluyendo asistencia para el Banco Central. "Se estima que el Fondo podría aportar hasta USD 20.000 millones", mencionó. No obstante, advirtió que el problema no es la cantidad de dinero, sino la confianza del mercado: "Si no logras convencer de que este es el camino correcto, no importa cuánto dinero haya".

Timerman también se refirió a la coexistencia de distintos tipos de cambio. Mientras que el MEP está presionado, el dólar blue baja por la necesidad de pesos en sectores informales. "Hoy el Gobierno acapara dólares internos debido al cepo y a la necesidad de las empresas", indicó. Luego, señaló que en otros períodos, la entrada de dólares se dio por distintas vías: "Durante Macri fue por deuda, en los 90 por venta de activos e inversión".

La necesidad de un mercado cambiario estable

Para el titular de AdCap, Argentina debe evitar vivir en un equilibrio cambiario precario. "El dólar tiene que fluctuar de manera sana, pero para eso se necesitan reservas acumuladas con productividad", afirmó. Considera que las reformas, la reducción de la inflación y el ajuste fiscal pueden ayudar, pero requieren tiempo. "Si no tenés tiempo, la solución más accesible es una moneda más débil".

Respecto a la reciente salida de más de USD 4.000 millones del sistema financiero, Timerman sugirió que muchos fondos blanqueados fueron usados para consumo e inversión doméstica. "Muchos blanquearon para comprar bienes o mejorar su calidad de vida, no para dejarlos en el banco", comentó.