El debate en la agenda del sistema bancario de Argentina se centra en la reciente flexibilización del Banco Central en las normativas para que los bancos empiecen a otorgar créditos en dólares, además de la reciente transformación del Banco Nación en sociedad anónima. En relación a este tema, este medio conversó con el ex vicepresidente del Banco Central, Jorge Carrera.

La nueva regulación permite a los bancos utilizar fondos no provenientes de los depositantes para otorgar préstamos en dólares a sectores que antes no calificaban. Jorge Carrera aclaró un punto comúnmente malinterpretado: "No es cierto que solo se podía prestar a exportadores, también incluía sectores de sustitución de importaciones y otros vinculados a la producción de bienes transables".

Según Carrera, esta medida responde a la presión de los bancos nacionales agrupados en ADEBA, que buscaban ampliar su base de crédito. Además, el Banco Central encontró en esta normativa un mecanismo para aumentar sus reservas netas, permitiendo que los bancos vendan los dólares prestados a la entidad monetaria. "El BCRA logró sostener compras netas de dólares en los últimos meses gracias a esta estrategia", señaló.

Cuáles son los riesgos de tomar un crédito en dólares

Uno de los puntos más sensibles de esta flexibilización es el riesgo de descalce cambiario. "Si las empresas o familias con ingresos en pesos toman créditos en dólares, pueden enfrentar serios problemas en caso de una devaluación", advirtió el entrevistado. Un aumento en la morosidad podría impactar en la salud de los bancos y generar desconfianza entre los depositantes, algo que hasta ahora Argentina ha logrado evitar.

"Llevamos más de 20 años con crisis cambiarias sin afectar el sistema bancario. Esta norma podría poner en duda esa solidez", alertó.

El Banco Nación y los factores a tener en cuenta sobre su conversión en sociedad anónima

El Gobierno anunció la transformación del Banco Nación en sociedad anónima, lo que podría abrir la puerta a la incorporación de capital privado. Carrera expresó cautela sobre esta medida: "El cambio en la estructura societaria no es el problema en sí, sino cuál es el verdadero objetivo detrás de esta decisión".

Si bien reconoció que la cotización en bolsa podría mejorar la transparencia del banco, también advirtió sobre el riesgo de una privatización encubierta. "Si esto se hace sin una ley del Congreso y solo por decreto, estaríamos ante una ilegalidad", enfatizó.