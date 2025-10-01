José Castillo: "La demanda de dólares es infinitamente más grande que la oferta"

En diálogo con Canal E, José Castillo, economista y analista del sistema financiero, explicó las causas detrás de las nuevas restricciones del Banco Central y el impacto de la incertidumbre preelectoral en el mercado cambiario.

Contexto electoral y presión cambiaria

La tensión en el mercado de cambios se intensifica. “Estamos transitando un cortísimo plazo que es de acá a las elecciones”, advirtió Castillo, señalando que cualquier medida que tome el gobierno estará atravesada por el contexto político.

Una de las principales causas de la volatilidad actual es la diferencia estructural entre oferta y demanda de divisas. “La demanda de dólares hoy es infinitamente más grande que la oferta”, afirmó con contundencia, y agregó que este desbalance se profundiza con la especulación: “Hay muchísima gente que dice: ‘me dolarizo y espero las elecciones dolarizado’”.

Castillo explicó que las nuevas restricciones del Banco Central a las billeteras virtuales son parte de una estrategia para contener los denominados "rulos" financieros. “No fue un secreto que se operaba con dólares oficiales en las billeteras virtuales. Se hacían los distraídos, incluso el propio Banco Central”, afirmó, en referencia a la operatoria que permitía comprar barato en el oficial y vender más caro en otros mercados, como el MEP, el blue o el cripto.

Más restricciones, menos confianza

“Te empiezo a poner restricción 1, restricción 2, restricción 3”, sintetizó el economista sobre el endurecimiento reciente de los controles. Castillo alertó que estas medidas no solo afectan al mercado cambiario, sino que también generan confusión y parálisis en otros segmentos: “Ya empiezan las preguntas: ¿puedo comprar CDRs?, ¿acciones?, ¿cuentas en EE.UU.? Se empiezan a abrir interrogantes por todos lados”.

Consultado sobre el futuro inmediato, fue claro: “La dinámica de estos últimos días es restrictiva, al revés de lo que veníamos viendo”, y sostuvo que el gobierno debería reconsiderar su estrategia. En ese sentido, planteó dos caminos posibles: la llegada de divisas frescas desde el exterior o permitir una actualización más natural del tipo de cambio.

“Hoy estás vendiendo futuro a 1.520, ¿tiene sentido defender 1.450?”, cuestionó. Para Castillo, resistirse a los movimientos lógicos del mercado podría ser contraproducente: “Si te emperrás y no te movés, cuidado que después, cuando te tengas que mover, el salto puede ir muy fuerte”.

Sobre el impacto inflacionario, minimizó las consecuencias en el corto plazo: “Cualquier movimiento del tipo de cambio en este estadio de recesión no llega ni a la góndola”, explicó, y añadió que el pase de precios mayoristas a minoristas tarda más de 15 días, un período que excede el calendario electoral.

Finalmente, consideró que el gobierno “está un poquito enamorado de esto, medio caprichoso”, y recomendó actuar con flexibilidad para evitar un desenlace abrupto en el mercado cambiario.

