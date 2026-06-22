José Luis Belluscio sobre la crisis vitivinícola: "Creo que la salida es el mercado externo"

La industria vitivinícola argentina enfrenta uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Según explicó el periodista especializado en vitivinicultura, José Luis Belluscio, los indicadores productivos y comerciales muestran un escenario preocupante para productores y bodegas, con una caída sostenida tanto del mercado interno como de las exportaciones.

El especialista señaló que el último informe sectorial ubica a la actividad en zona de alerta. “Hablando específicamente de la industria vitivinícola, vinos y mostos, está en el color colorado, en el color rojo”, afirmó.

Uno de los principales problemas es la pérdida de rentabilidad para los productores. “Estás hablando un precio promedio por kilo de uva, de litro, de 273 pesos por litro, con lo cual estás hablando un 18% menos que lo que se recibía el año pasado”, detalló.

Además, destacó que la superficie cultivada continúa reduciéndose. “El año pasado estabas en 200.000 hectáreas, este año estás en 196.000 hectáreas”, explicó, al tiempo que anticipó que la tendencia podría profundizarse durante los próximos años.

Consumo de vino en caída y necesidad de reconversión

Belluscio remarcó que el principal desafío es la fuerte disminución del consumo de vino en Argentina. Para ilustrar la magnitud del fenómeno, recordó que en 1970 el consumo anual alcanzaba los 91,8 litros per cápita, mientras que en 2025 se redujo a apenas 16,1 litros por habitante. “Lamento creer que va a tener que seguir cayendo la cantidad de hectáreas implantada de uva, porque el consumo interno y también el externo están en caída”, sostuvo.

Ante este escenario, el periodista consideró imprescindible avanzar en una reconversión productiva. Según explicó, muchas superficies actualmente destinadas a variedades con baja demanda podrían orientarse hacia otros cultivos de mayor rentabilidad internacional.

“No sería malo poder determinar qué es lo que nos pide el mundo para poder plantar justamente y poder elaborar lo que el mundo nos está pidiendo en vino o en mosto”, señaló.

Mercado externo, presión impositiva y costos en dólares

Para Belluscio, la recuperación del sector dependerá en gran medida de la capacidad exportadora de la industria. Sin embargo, advirtió que existen obstáculos estructurales que limitan la competitividad. “Creo que la salida hoy, por lo menos en Argentina, es el mercado externo”, afirmó.

Entre los factores que afectan al negocio, destacó la carga tributaria y el incremento de los costos productivos. “Estás hablando entre el 40,5% y el 43,3% de presión impositiva por cada litro de vino que sale al mercado. Es importantísimo”, subrayó.

Asimismo, explicó que muchos insumos están dolarizados y que el sector enfrenta un contexto de aumento de costos en moneda extranjera. Frente a este panorama, concluyó que será necesario redefinir la matriz productiva para sostener la competitividad y garantizar la supervivencia de una de las economías regionales más emblemáticas del país.