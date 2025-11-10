José Luis Belusccio: “La vid es una planta salvaje que solo el hombre puede conducir”

En diálogo con Canal E, el periodista y especialista en vitivinicultura, José Luis Belusccio, reveló curiosidades sobre el origen de las vides en Argentina, la importancia del manejo agronómico y los métodos naturales que aún se usan para combatir plagas.

Las raíces europeas de la vitivinicultura argentina

“No es ninguna fantasía: la vid no se reproduce por semillas, sino por sarmientos”, explicó Belusccio, al recordar que este método ancestral permite conservar el valor genético de cada cepa. Según el especialista, “todas las olas inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del XX venían con esos sarmientos para plantarlos y trabajar la tierra como en el viejo mundo”.

Esa tradición explica por qué “el 90% de nuestras vides tienen origen europeo”, principalmente de España, Francia e Italia. Beluccio recordó que la famosa quinta agronómica creada a comienzos del siglo XX fue clave para profesionalizar el cultivo: “Allí se trajeron vides finas francesas, más que italianas o españolas, porque el director era francés, el ingeniero Pouget”, destacó.

El experto detalló que esta herencia cultural consolidó una identidad vitivinícola argentina profundamente europea, tanto en sus cepas como en sus métodos de producción.

Cómo se cultiva, se protege y se conduce la vid

Belusccio explicó que “la vid, vulgarmente, es una enredadera”, y que su aspecto prolijo en los viñedos mendocinos se debe “a la mano del hombre, no a un crecimiento natural”. En tiempos pasados, la parra tenía también un valor doméstico y social: “En la casa de los abuelos, la vid daba sombra y fruto a la vez; era parte del hogar”, recordó con nostalgia.

Respecto al cultivo, el periodista subrayó que la orientación del sol y el viento definen la calidad de la uva. “El sol de la mañana es el más beneficioso; el de la tarde deja calor en la planta y le impide descansar”, explicó. Por eso, la conducción de la vid —ya sea en espalderos o pérgolas— responde a criterios de luz, temperatura y sanidad del racimo.

En relación con las plagas, Belusccio afirmó que “hay métodos casi ancestrales para combatir desde las hormigas hasta la polilla de la vid”, y destacó el uso de feromonas para la confusión sexual del insecto: “El macho va hacia el macho, entonces no hay reproducción posible y la plaga muere”.

También advirtió sobre los límites de la viticultura biodinámica: “He visto viñedos desaparecer por completo por no combatir las hormigas; hay que encontrar un equilibrio entre lo natural y lo sustentable”.

Finalmente, el especialista diferenció el trabajo de campo y de bodega: “El único capacitado para trabajar la tierra es el ingeniero agrónomo; el enólogo puede opinar, pero el campo lo dirige el ingeniero”.

Belusccio lamentó, además, la desaparición de las parras urbanas: “Esas casas con parras eran el legado de los inmigrantes; hoy desaparecen porque ya no se transmitió esa costumbre a hijos y nietos”, explicó. Aun así, Argentina mantiene 200 mil hectáreas de viñedos, entre uvas para consumo y para elaboración de vino.

