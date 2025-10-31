Juan Antonio Lázara: “Antes los cubanos decían Maradona o Messi; ahora dicen Milei”

En diálogo con Canal E, Juan Antonio Lázara, profesor de Historia del Arte especializado en patrimonio y monumentos, relató su reciente experiencia en Cuba, donde brindó conferencias sobre arte y economía y describió un país con contrastes profundos entre la educación meritocrática y la crisis social.

Luces y sombras del sistema cubano

El académico contó que su llegada a la isla estuvo marcada por el afecto de las autoridades y el interés cultural: “Fui recibido con mucho cariño por autoridades, me sentí en actos que no lo esperaba, siendo que yo defiendo las ideas de la libertad”, expresó.

Lázara destacó aspectos positivos del sistema educativo cubano: “En Cuba tenemos servicio militar obligatorio, educación con examen de ingreso y una meritocracia terrible”, afirmó, subrayando que los exámenes en las carreras artísticas son “leoninos”.

El profesor enfatizó que ese modelo contrasta con el argentino: “Es todo lo contrario de la Argentina. Allá hay respeto a la autoridad, exámenes de ingreso, cupos, y muy difícil que un alumno se demore más del tiempo teórico”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que también observó la contracara de ese orden: “La falta de incentivos en la sociedad cubana realmente te lastima, te parte el alma, porque un profesor gana en un mes lo que yo gano en 20 minutos”, relató con crudeza.

Crisis alimentaria, sanitaria y pérdida de motivación laboral

El docente fue tajante al describir la situación cotidiana que presenció. “Hay hambre en Cuba, la gente está desnutrida. Vos hablás con un periodista y te das cuenta de que está pasando hambre”, aseguró.

Detalló que los cortes de electricidad de hasta 30 horas impiden conservar alimentos, y que los problemas sanitarios se multiplican: “Te iba cayendo la gente alrededor tuyo, porque hay un problema epidemiológico muy grave”, dijo, refiriéndose a los brotes de dengue y chikungunya.

Lázara también desmintió el mito del sistema médico ejemplar: “No tienen ibuprofeno, no tienen paracetamol, y los remedios de alta complejidad ni los esperes”, señaló, agregando que el país afrontó recientemente el paso del huracán Beliza, que agravó la situación de varias localidades.

Aún con ese panorama, el especialista reconoció virtudes en el sector académico: “Las autoridades de patrimonio y cultura son gente con dos doctorados, se quedan a todas las conferencias y debaten con pasión”, elogió.

No obstante, alertó que la falta de incentivos económicos destruye la cultura laboral: “Muy poca gente trabaja, todo el mundo hace que trabaja porque el Estado hace que le paga. Con 20 dólares por mes, nadie puede vivir”, resumió.

Como anécdota final, relató el curioso cambio en la percepción de los argentinos en la isla: “Antes cuando veían a un argentino decían Maradona o Messi, ahora dicen Milei”, contó entre risas, destacando cómo el actual presidente argentino se ha vuelto un referente de conversación incluso entre sectores del Partido Comunista Cubano.

Con un tono entre el análisis académico y el testimonio humano, Lázara cerró su relato con una mezcla de cariño y preocupación: “Amo Cuba y amo a los cubanos, pero lo que están viviendo es una tragedia que merece ser contada”.

