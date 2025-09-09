Juan Antonio Lázara: “Muchos hablan de inteligencia artificial, pero es una banalidad terrible"

En diálogo con Canal E, el docente e investigador Juan Antonio Lázara, profesor de la Universidad de las Artes, analizó la situación de las escuelas técnicas y afirmó que “la salida está en volver a poner en valor el trabajo con las manos”.

De la invisibilidad técnica al liderazgo del taller

Durante la entrevista, Lázara destacó el valor formativo de las escuelas técnicas, a partir de su experiencia como padre e investigador. “Vi un desfasaje muy grande entre provincia y Capital”, señaló, tras recorrer varias instituciones. En especial, elogió el compromiso docente: “Me quedé maravillado de ver el liderazgo que tienen estos profesores que enseñan a trabajar con las manos”.

Frente al avance de la digitalización, Lázara cuestionó la idealización tecnológica: “Muchos hablan de inteligencia artificial, pero es una banalidad terrible”, afirmó, y criticó que “se desvaloriza lo manual”.

Reivindicó los oficios como espacios de salida laboral inmediata. “Ya en cuarto año tienen salida laboral, el problema es que no se te vayan a trabajar”, indicó sobre el entusiasmo de los estudiantes de escuelas técnicas. Además, remarcó una tendencia creciente: “Todo lo manual que estaba desvalorizado, ahora tiene un universo inmenso”, mientras profesiones tradicionales “sufren sobreoferta y bajos salarios”.

La deuda estructural con la formación técnica

Consultado sobre la pérdida de interés social en las escuelas técnicas, Lázara ofreció una explicación profunda: “Existen carreras visibles, como el periodismo o el derecho. Pero nadie ve a los técnicos, a los ingenieros, aunque están en todo”, sostuvo, remarcando su invisibilización en la sociedad.

“Tenemos gas, agua, luz, caminos, todo gracias a técnicos e ingenieros que no están en la TV”, subrayó. Para él, la clave está en la difusión y el reconocimiento del valor real de estas carreras.

Denunció también la falta de inversión estructural: “Llenar de computadoras una universidad es barato. Pero llenar de tornos un aula cuesta plata”, explicó. A modo de ejemplo, citó el colegio técnico Huergo, donde “una sola aula tenía 32 tornos, cada uno cuesta 50.000 dólares”.

Además, advirtió sobre la falsa idea de que las computadoras reemplazan todo: “Creer que googlear idioteces te va a dar la solución a la vida es un error”, sentenció.

Finalmente, llamó a revalorizar el rol pedagógico de los talleres: “He visto preceptores en talleres mecánicos con liderazgo de estadistas. A veces nosotros, los de ciencias sociales, parecemos salames al lado de ellos”, confesó, entre risas y admiración.

