El ex secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en diálogo con Canal E, cuestionó las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y advirtió que los recortes y reformas impulsadas desde el Ejecutivo podrían tener “efectos devastadores” para las economías regionales y la generación de divisas.

“Es impensado el desarrollo de las producciones del sector primario, las cadenas agroalimentarias, sin un vínculo permanente y un trabajo en conjunto por la ciencia y la tecnología”, afirmó Juan José Bahillo, al rechazar la posibilidad de recortes en el INTA.

Criticas hacia las declaraciones de Federico Sturzenegger

El ex funcionario fue uno de los firmantes de la carta de siete ex ministros y siete ex secretarios en defensa del INTA, y criticó que Federico Sturzenegger hable “con la liviandad que habla de la importancia del INTA”. “Esto demuestra un desconocimiento total y absoluto del entramado, no sólo del INTA, sino del entramado productivo del interior”, expresó.

El detonante de la polémica fue la declaración del ministro Sturzenegger, quien señaló no saber “a ciencia cierta qué es lo que hace el INTA” y lo comparó con AAPRESID. Ante este panorama, Bahillo comentó: “Equiparar el INTA con AAPRESID es de una ignorancia supina, es una irresponsabilidad que alguien tenga la lapicera para firmar decisiones que alteran el funcionamiento de las instituciones cuando ni siquiera las conoce”.

Desinformación en el presupuesto del INTA y la cantidad de empleados

Además, corrigió los datos difundidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado: “El presupuesto del INTA es de alrededor de $230.000 millones, no de 400.000 millones. No son 6.000 empleados, cuando yo estaba en el INTA era algo menos que eso”.

El ex secretario de Agricultura también destacó los aportes del organismo: “La variedad del trigo tolerante a estrés hídrico es un desarrollo conjunto entre el INTA, Bioceres y una científica del CONICET. Tenemos una variedad de arroz en Entre Ríos que se exporta a Brasil y es un desarrollo del INTA”.

“La idea que persigue el Gobierno eliminando a las universidades y a CREA es tener la mayoría en el Consejo Directivo del INTA y ahí es donde alteraría las prioridades del INTA, donde alteraría los programas, donde tendría la mayoría para alterar el presupuesto, para bajarlo, para suprimirlo”, explicó.