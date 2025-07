El dólar superó la barrera de los $1.300, lo cual llamó la atención en los mercados y obligó al Gobierno a reforzar su estrategia monetaria y comunicacional. En ese sentido, este medio se contactó con el economista, Juan Manuel Truffa, quien describió que el movimiento responde tanto a factores coyunturales como estructurales.

Juan Manuel Truffa explicó que el comportamiento del dólar no puede atribuirse sólo al cierre mensual: “Yo creo que es un poco de las dos cosas, la cuestión coyuntural puntual de cierre de mes existe, pero la verdad es que es una capa más dentro de algo que viene sucediendo hace ya algunas semanas”.

Cambios en la expectativa del mercado

Luego, describió el cambio de escenario: “Evidentemente, las expectativas del mercado han cambiado, y eso se ve en la presión más alta que tenés durante julio. Yo te diría que ya hay un nivel medio asumido en el mercado, ya no es el anterior”.

Según analizó Truffa, uno de los ejes más relevantes fue la relación entre suba del dólar e inflación: “La verdad que por el momento, el pass-through es bastante bajo, con lo cual, quizás se le abre una ventana al Gobierno como para ir soltando un poquito esto en la medida en que no tenga impacto en la inflación”.

Se estima que no habría traslado a precios ante la suba del dólar

También manifestó que este nuevo margen permitiría cierta flotación cambiaria sin trasladarse a precios: “Hoy no tengo pass-through, me puedo dar el lujo, si el mercado cree que el nivel del dólar es un poquito más alto, que vaya a ese nivel un poquito más alto tanto en cuanto no tenga impacto en la inflación”.

A su vez, el economista subrayó que el relato del Gobierno influye: “Claramente pesa porque las expectativas se forman en cuanto a las políticas y en cuanto a la comunicación de las políticas”.

Sin embargo, marcó falencias en esa área: “La comunicación de las políticas es un punto un poco pendiente de este Gobierno, tienen algunas dificultades en la comunicación, más allá del estilo típico que tiene Milei”.