Truffa sobre la reacción del mercado al Presupuesto 2026: "Lo que ponderan es la búsqueda de consenso"

En diálogo con Canal E, el economista Juan Manuel Truffa destacó que el reciente discurso presidencial mostró un cambio de tono más conciliador y orientado a disminuir el nivel de confrontación política.

Un giro discursivo que apunta al centro

El economista analizó que el discurso del presidente fue notoriamente más medido y conciliador que en ocasiones anteriores. "Se presentó bastante tranquilo durante el mensaje, incluso evitó su clásico cierre, fue muy medido", resaltó Truffa. Esta actitud, según el especialista, estuvo dirigida especialmente a un votante que no está completamente alineado con el oficialismo, pero que podría ser clave en las próximas elecciones.

"Se le reconoció al votante del centro que hubo un ajuste y que eso había sido duro, pero que suponía que estaba llegando a su fin", enfatizó el economista. Esta admisión, poco común en discursos oficiales anteriores, fue leída por el mercado como una señal de cambio de postura.

También fue destacada la intención del Ejecutivo de abrir el diálogo con las provincias. "La búsqueda explícita de trabajo conjunto, sumado a gestos como los adelantos del Fondo Nacional (ATN), muestran un viraje en la estrategia del gobierno", afirmó Truffa. En ese sentido, sostuvo que esta nueva actitud podría tener como objetivo reconquistar a un electorado desencantado.

La reacción de los mercados y su sostenibilidad

La respuesta positiva de los mercados, con bonos y acciones en alza, no se debió a la solidez de las medidas económicas, sino al cambio de actitud del Ejecutivo. "Lo que ponderan es la búsqueda de consenso, el acercamiento y el tratar de bajar el nivel de conflictividad", explicó Truffa.

Sobre las proyecciones oficiales de inflación y tipo de cambio, fue claro: "No tiene mucho sentido tener un tipo de cambio que se tiene que apreciar de acá hasta fin de año; no parece razonable", señaló, descartando que los números presentados generen confianza por sí mismos.

Consultado sobre si este giro es sostenible en el tiempo, Truffa advirtió que dependerá de si se traduce en hechos concretos. "Si realmente es más que un gesto y se traduce en una forma de trabajo cooperativo, hay que verlo en el día a día", dijo. Y advirtió que "el comportamiento previo del Ejecutivo con las provincias no fue bueno y priorizó una cuestión ideológica antes que resolver conflictos con bajo costo político".

Finalmente, destacó que este cambio discursivo se asemeja a la estrategia utilizada en la segunda vuelta electoral de 2023: "En ese momento también bajó el tono, se mostró más calmo y conciliador, y eso le funcionó", recordó Truffa.