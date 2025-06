El economista y director de Outlier, Juan Manuel Truffa, habló con Canal E y analizó los efectos de la suba de retenciones para la soja y el maíz, y cómo impacta en el equilibrio macroeconómico del país. También advirtió sobre la complejidad del escenario cambiario y el delicado balance entre tasas de interés, tipo de cambio e inflación.

Según explicó Juan Manuel Truffa, tras la confirmación oficial del regreso de las retenciones al 33% desde el 1 de julio, se espera un “aluvión” de liquidaciones en los días finales de junio. Sin embargo, alertó: “Claramente tampoco el contexto internacional lo ayuda. Así que yo creo que van a esperar, van a esperar”.

A qué se debe la suba en las tasas de interés

También destacó que las tasas de interés están subiendo “como reflejo de que la cotización del tipo de cambio por intervenciones del Central no está yendo a los lugares que tiene que ir. Entonces se refleja en la tasa”.

Por otro lado, Truffa advirtió que el Gobierno enfrenta una disyuntiva: “El Gobierno no quiere que el tipo de cambio suba, por eso interviene, porque sabe que le impacta en la inflación y le impacta en un tema político”.

El Gobierno y un nuevo enfoque en el terreno inflacionario

Frente a esa situación, sugirió que el Ejecutivo debería reconsiderar su estrategia: “Quizá lo que tiene que hacer el Gobierno es un sendero de desinflación no tan brusco, no tan violento, algún retroceso en lo que es el descenso de la inflación no es tan grave”.

El economista detalló que, “las tasas de interés nominales están capturando una depreciación esperada del tipo de cambio”. Por eso, comentó que si el Gobierno insiste en pisar el dólar, “la tasa de interés va a tener que subir”.

Sobre las licitaciones recientes, sostuvo: “El Gobierno paga menos que lo que paga el mercado, y lo que va a terminar pasando es que va a dejar más dinero en la calle”. A su vez, expresó que esa emisión termina generando presiones inflacionarias: “Hay un tipo de cambio, hay inflación. Entonces, es un equilibrio”.