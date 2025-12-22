El director de la consultora Outlier, Juan Manuel Truffa, conversó con Canal E y se refirió a la suba de la mora en el sistema financiero argentino, la cual encendió señales de alerta en los bancos y volvió a tensionar el debate sobre tasas de interés, crédito hipotecario y estabilidad cambiaria.

“Creo que la suba de la mora también responde a un crecimiento de los préstamos”, sostuvo Juan Manuel Truffa, y agregó que este fenómeno se da en un contexto donde “algunas tasas no bajan, mientras que otras sí están bajando”. En ese sentido, detalló que, “las tasas de adelantos han bajado, la tasa de fondeo y la Tamar también ha bajado”.

Fuerte baja del otorgamiento de los créditos

Asimismo, explicó que el aumento de la mora no responde únicamente a un deterioro macroeconómico, sino también a cambios en los criterios de otorgamiento crediticio: “El crecimiento de los préstamos ha hecho que en algún punto los estándares de scoring y de otorgamiento crediticio se hayan relajado un poco”. Según desarrolló, esto ocurre tras “años y años de una muy baja incidencia de lo que es préstamos en el sector financiero”.

Ante este escenario, Truffa reconoció que algunas entidades comenzaron a ajustar su estrategia: “Hay algunos bancos que vemos que han reducido un poquito la oferta en este momento”. No obstante, aclaró que, por ahora, la situación sigue siendo manejable: “Me parece que todavía dentro de rangos razonables”.

Morosidad baja para los créditos hipotecarios

Sobre el fuerte aumento de los créditos hipotecarios, afirmó: “Los hipotecarios, por suerte, en términos históricos, tienen una mora bajísima”. En este contexto, recordó que, “las condiciones de otorgamiento son bastante restrictivas”.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que el crecimiento actual parte de una base muy reducida: “Hoy lo va a saber crecer mucho, pero porque arranca de valores muy bajos en términos comparativos de la región”. El principal límite, según explicó, es el fondeo bancario: “Si no mejorás lo que es la tasa de fondeo, ahí vas a tener un problema”.

En ese marco, señaló que, “si vos mirás la Tamar, que es en algún punto una tasa de fondeo o un proxy de tasa de fondeo de los bancos, vos ves que en términos reales está perdiendo”. Por eso, concluyó: “Mientras tanto, la verdad que va a ser más que nada anecdótico por ahora”.