Juan Pablo Costa: “El dinero que tiene el Tesoro en la cuenta del Banco Central no llega a 5 billones”

En diálogo con Canal E, el economista Juan Pablo Costa explicó los desafíos que enfrentará el Tesoro en la licitación clave de esta semana y los riesgos que implican la liquidez, las tasas y la evolución del dólar.

La presión de los vencimientos y una demanda de pesos que no alcanza

Costa explicó que diciembre presenta, por estacionalidad, una demanda creciente de dinero: consumo, fiestas, aguinaldos y vacaciones. Aun así, esa mayor demanda no alcanza para cubrir los compromisos. “Lo que vence esta semana son casi 15 billones de pesos, y en diciembre 40 billones más”, advirtió.

El economista remarcó la escasa liquidez del Tesoro: “El dinero que tiene en la cuenta del Banco Central no llega a los 5 billones de pesos”, por lo que ni siquiera cubre los vencimientos inmediatos. Esto obligará a un nivel de refinanciación muy elevado: “El mercado habla de entre el 70 y el 90% de roll-over”.

Costa señaló además que el sistema podría recibir liquidez adicional por la reducción del encaje bancario —que vuelve a 45%— y explicó que esa normalización “inyectaría mayor liquidez al mercado”. Sin embargo, esa inyección no resuelve la tensión principal entre demanda de dinero y vencimientos masivos.

El Gobierno, añadió, también podría recurrir a emisión, pero no con fines de financiamiento fiscal: “Otra opción es la compra de divisas, para recomponer reservas”, algo necesario porque en estos meses también vencen obligaciones en dólares.

Tasas, inflación y el riesgo de una migración al dólar

La licitación también tendrá impacto sobre el dólar según las tasas que defina el Gobierno. Costa afirmó que “el Gobierno no puede bajar mucho la tasa porque necesita un rollover alto”, pero si baja demasiado, “deja de ser atractiva la colocación en pesos y puede haber una migración hacia la dolarización de carteras”.

En cambio, mantener tasas elevadas frena la recuperación económica: “Si sostenés una tasa alta, complicás el proceso de recuperación del consumo y la producción”, afirmó. Es, según resumió, un equilibrio muy delicado.

Sobre la inflación, Costa alertó que el Gobierno ha encontrado un piso difícil de perforar: “La inflación llegó a perforar el 2%, pero rápidamente volvió arriba: el mercado ve 2,5 para noviembre”. La estacionalidad de diciembre suma presión, y por eso el economista consideró la situación “un poco preocupante, sin alarmarnos”.

Consultado si una baja de tasas dispararía los precios, respondió que el efecto es indirecto: “No es que la baja de tasas genere mayor inflación, sino que puede generar presión sobre el tipo de cambio”. Esa presión cambiaria podría luego trasladarse a precios.

Costa describió así el desafío oficial: “Es una cornisa: de un lado está la necesidad de recomponer reservas, y del otro los requerimientos del mercado de pesos”, ambos en tensión.

