Juan Pablo Ronderos: “El desafío más grande es volver a los mercados internacionales de deuda voluntaria”

La Argentina inició 2026 con un nuevo pago de deuda que volvió a encender la polémica entre el Gobierno y la oposición. En un contexto internacional incierto, el economista Juan Pablo Ronderos, en diálogo con Canal E, advirtió que, como toda economía emergente vulnerable, el país no es ajeno a los shocks externos: “Cualquier cosa que pasa en el mundo repercute de alguna u otra manera acá”, afirmó, aunque aclaró que por ahora se vive una “calma, tensa calma, que pareciera que va a ser la norma por lo menos hasta el fin del primer trimestre”.

Ronderos señaló que el debate no debería centrarse solo en el pago puntual de la deuda, sino en el esquema general de financiamiento. “El desafío más grande que tiene el equipo económico es volver a los mercados internacionales de deuda voluntaria”, sostuvo, y remarcó que ese es un paso pendiente para normalizar la economía argentina frente al mundo.

El problema de pagar deuda sin acceso al mercado

Según el economista, Argentina sigue siendo una excepción en la región. “Básicamente ningún país paga cash su deuda”, explicó, y detalló que las economías emergentes refinancian vencimientos con nueva deuda, a tasas más bajas y plazos más largos. Ese mecanismo permite que, con crecimiento, “la deuda sobre el PIB sea más chica y las necesidades de financiamiento de todos los años sean menores”.

En ese marco, describió un círculo difícil de romper: “El mercado le exige al equipo económico que lo convenza de que dólares no van a faltar en la Argentina”, y para eso reclama acumulación de reservas. Sin embargo, Ronderos fue tajante al analizar la experiencia regional: “La acumulación de reservas no viene por el saldo comercial, viene por la cuenta capital”, es decir, por financiamiento externo, inversión extranjera directa y acceso al crédito.

Qué esperar para los próximos meses

Sobre las medidas recientes para atraer dólares al sistema financiero, Ronderos fue prudente. “Más allá del primer canje, que sí fue muy exitoso, después no han funcionado demasiado”, evaluó. Aun así, destacó una señal positiva: “La mejor noticia para el gobierno es que esos dólares que podían irse desde el primero de enero, no se fueron”.

Mirando hacia adelante, anticipó pocos cambios en el corto plazo: “Vamos a ver esta calma con sabor a poco hasta marzo”, dijo. La verdadera prueba llegará en el segundo trimestre, cuando ingresen más dólares por razones estacionales. Allí, el Gobierno deberá elegir entre atrasar el tipo de cambio o fortalecer reservas. “Creemos que va a acumular reservas”, afirmó, y proyectó que, si eso ocurre, el riesgo país podría bajar a la zona de los 400 puntos, habilitando en julio una colocación de deuda externa. “Ahí sí el gobierno aprueba el último examen final de este plan de estabilización”, concluyó.

