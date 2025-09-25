Juan Sánchez: "El Mundial 2030 será una gran oportunidad para mostrar a Uruguay al mundo"

En diálogo con Canal E, el economista Juan Sánchez sostuvo que el Mundial 2030 representa una “enorme oportunidad” para Uruguay, Argentina y Paraguay, y pidió inversión pública e inteligencia estratégica de cara al futuro.

Expectativas y negociaciones en torno al Mundial 2030

El Mundial del año 2030, que conmemora los 100 años del primer campeonato celebrado en Uruguay, se perfila como un evento histórico y estratégico para Sudamérica. El economista destacó la importancia del contexto: “Se van a cumplir 100 años desde el primer mundial que ganó Uruguay y fue en Uruguay”, recordó, subrayando el simbolismo detrás de la candidatura conjunta con Argentina y Paraguay.

“Aparentemente va a ser una sorpresa... como la que está dando Milei con las cosas que está arreglando con Estados Unidos”, expresó en tono irónico, y adelantó que se espera que se jueguen “muchos partidos en la zona nuestra”. Según Sánchez, la combinación del simbolismo histórico con el peso institucional regional puede ser decisiva: “El campeón del mundo es Argentina, el primer campeón del mundo fue Uruguay y la sede de la Conmebol está en Paraguay. Son demasiadas coincidencias”, afirmó.

Sánchez también reveló que hubo una reunión clave entre el presidente uruguayo Yamandú Orsi y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU, donde se avanzó en temas organizativos del torneo.

Infraestructura: entre la historia y el desafío logístico

Respecto al rol de Uruguay como sede, Sánchez reconoció que el país debe enfrentar importantes desafíos logísticos y de infraestructura: “La afluencia de gente va a ser muy grande. Con lo que me preguntabas sobre estadios, por lo pronto el Centenario se va a remodelar, es un monumento al fútbol mundial”, aseguró. También destacó al estadio de Peñarol como uno de los más modernos del país, con “infraestructura superior a la del Estadio Centenario”.

Además, hizo foco en el potencial turístico de zonas fuera de la capital: “Rocha todavía vende naturaleza. No es como Maldonado, que ya tiene infraestructura”, explicó, proponiendo que el evento sirva para impulsar proyectos en localidades menos desarrolladas.

“Hay una ventana enorme de oportunidad para mostrar la belleza natural y la infraestructura del Uruguay”, señaló con entusiasmo.

Para Sánchez, el aporte de la FIFA será significativo, pero “los gobiernos van a tener que invertir, a pesar de la manta corta”, y alentó a que se aproveche esta coyuntura para activar grandes obras que queden más allá del Mundial: “Orsi tiene que trabajar para el que venga. Milei también”, remarcó.