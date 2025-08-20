Juan Venturino: “Estamos hablando del comienzo del fin de una era”

En diálogo con Canal E, el analista internacional Juan Venturino aseguró que el reciente encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska representa “el comienzo del fin de una era” en el escenario geopolítico global.

Un antes y un después en las relaciones internacionales

“Estamos hablando, precisamente, de un cambio de época”, afirmó Venturino al referirse al encuentro entre los dos líderes, que consideró un punto de inflexión en la política mundial. “Es un hecho de una magnitud enorme, mucho más que dos presidentes reuniéndose”, destacó, al tiempo que remarcó que el simbolismo del encuentro “va a ser juzgado por el tiempo”.

El especialista no dudó en señalar que el poder real del mundo está hoy en manos de “los señores de la guerra”, como definió a Trump y Putin: “Son los principales tenedores de armas nucleares. Les guste a quien le guste, está en sus manos el destino de la humanidad”.

Además, reveló un dato crucial que refuerza la trascendencia de la cumbre: “Putin accedió con sus servicios de inteligencia a una base militar estadounidense en Alaska para ver qué necesitaban”. Y agregó: “Se acaba de establecer un nuevo teléfono rojo”, en alusión al sistema de comunicación directa entre potencias, símbolo histórico de la Guerra Fría.

Rendición de Ucrania y la desaparición de Europa como actor

Consultado sobre el futuro de Ucrania, Venturino fue categórico: “No hay ningún otro destino que no sea la rendición”, subrayando que el conflicto “no debería haber comenzado, ni por parte de Ucrania ni de Europa”. Para el analista, el Viejo Continente ha perdido completamente su lugar en el tablero global: “Europa no va a ser tenida en cuenta ni siquiera para lavar los platos. Hoy ni eso”.

Venturino explicó que el reciente recibimiento de Zelenski en la Casa Blanca evidenció una relación de subordinación: “Lo sientan como si fuera a dar examen”, y remató: “Quedó claro quién manda ahí: ese Colorado nervioso, irreverente, políticamente incorrecto, es el que está decidiendo el destino del mundo junto con Putin”.

En cuanto a la reorganización del poder global, fue contundente: “Hay un reordenamiento. No es más de lo mismo. China y Europa son los grandes perdedores en esta lógica de poder duro”.

Para Venturino, los factores decisivos ya no tienen que ver con la cultura, la economía o la historia: “El poder duro son submarinos nucleares, misiles intercontinentales supersónicos y portaaviones. Todo lo demás está fuera de la lógica del poder”.

Pese al sombrío panorama, dejó una señal de relativa calma: “Pareciera que nos alejamos de una tercera guerra mundial”, aunque advirtió sobre los riesgos de una “enorme concentración de poder en manos de dos viejos más cerca de la senilidad que de las virtudes”.