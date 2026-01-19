Julio Gambina: “Argentina figura entre los principales países con crecimiento económico para este 2026”

El Fondo Monetario Internacional proyectó que Argentina crecerá un 4% en 2026, por encima del promedio de América Latina y del crecimiento global. Para el economista, Julio Gambina, el dato es llamativo: “Argentina figura entre los principales países con crecimiento económico para este 2026, incluso al nivel de China”, mencionó en diálogo con Canal E.

Según explicó, el FMI estima un crecimiento mundial del 3,3% y del 2,2% para América Latina, mientras Brasil y México quedarían por debajo de ese promedio.

Sin embargo, el economista advirtió que estas cifras conviven con una realidad contradictoria: “Cerraron más de 21.000 empresas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025”, lo que implicó “una caída del empleo de más de 270.000 trabajadores, mayoritariamente del sector privado”. Para Gambina, no se trata de una contradicción estadística, sino de un cambio estructural: “Tiene que ver con el nuevo perfil productivo y de desarrollo que presenta la economía de Javier Milei”.

Un crecimiento basado en exportaciones primarias

Gambina explicó que el crecimiento proyectado se apoya en sectores específicos: “Está basado en el sostenimiento de la producción y exportación de bienes primarios, soja principalmente, pero también carne, trigo y maíz”, además de energía y minería. En ese marco, señaló que el Gobierno impulsa reformas clave: “La llamada modernización laboral es quitar derechos a trabajadores para favorecer el clima de negocios”, junto con cambios en la ley de glaciares para facilitar inversiones mineras, especialmente en cobre.

El economista fue claro al describir el impacto interno: “Dentro de ese 4% de crecimiento hay un deterioro muy importante de la industria manufacturera y del mercado interno”. Por eso, remarcó que el FMI mide una contabilidad global que no refleja la realidad social: “Son datos muy contradictorios con otros datos de esta compleja realidad argentina”.

Riesgos externos, geopolítica y exclusión social

Sobre los riesgos externos, Gambina citó al propio FMI: “Los problemas están por el lado comercial y la guerra de aranceles impulsada por Estados Unidos”. Señaló que las represalias comerciales, como las vinculadas al conflicto por Groenlandia, “también impactan en la Argentina”, lo que explica el apuro oficial por avanzar con el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Ese acuerdo, sostuvo, “va a potenciar el carácter primario exportador de la Argentina”, con exportaciones agrícolas, energía y minería, pero sin desarrollo industrial. “Lo que crece es un sector que no impacta en el empleo ni en los ingresos populares”, afirmó, y agregó: “La Argentina no tiene una política industrial”.

Finalmente, advirtió que el crecimiento no se socializa: “Ese crecimiento no se distribuye y deja a una parte importantísima de la población afuera”. Además, alertó sobre la persistencia de la fuga de capitales: “Los excedentes económicos se siguen orientando a la constitución de activos externos”, algo que, según dijo, “la estadística del Banco Central demuestra que se sigue profundizando”.

