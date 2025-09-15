Julio Gambina: “El Gobierno está dispuesto a morir con las botas puestas”

En diálogo con Canal E, Julio Gambina, politólogo y analista económico, sostuvo que el Gobierno mantendrá su hoja de ruta sin grandes cambios, apostando a sostener la inflación y el dólar con apoyo político y financiero externo.

Sin cambios de fondo y con señales de “resistencia”

“Creo que no hay que esperar sorpresas”, afirmó Gambina al analizar el inminente anuncio presidencial sobre el presupuesto nacional. En un contexto de fuerte presión cambiaria, el mensaje del Ejecutivo apunta a sostener las anclas monetaria, cambiaria y salarial para controlar la inflación. “El gobierno está dispuesto a morir con las botas puestas”, sentenció el politólogo.

El mercado espera definiciones concretas sobre el dólar, pero la postura oficial parece inamovible. “El mensaje de hoy va a dar señales de ancla cambiaria, de ancla monetaria, de ancla salarial”, explicó, resaltando que el objetivo central es evitar un salto inflacionario. En ese marco, se anticipa una fuerte intervención del Estado, incluso en el plano financiero: “Es permanente la comunicación de funcionarios del Ejecutivo con la banca y los operadores bursátiles”, reveló.

Desde el oficialismo se festejó el dato de inflación de 1,9% del mes anterior, aunque Gambina advirtió que “esperaban menos todavía”, y que el resultado tiene más peso político que económico: “Hoy se está jugando mucho más la iniciativa política del Gobierno que cuestiones de mercado”, afirmó.

Apoyo externo y maniobras para resistir hasta octubre

Frente a la presión sobre el dólar, el Gobierno recurre a herramientas formales e informales para evitar una devaluación abrupta. “Hay llamadas con Estados Unidos, con el poder económico, con quienes tienen los dólares”, reveló Gambina. Según él, el Gobierno de Estados Unidos, alineado con el presidente Trump, “está interesado en que no fracase el proyecto Milei”, lo que podría derivar en apoyo financiero directo, aunque no se anuncie públicamente.

Pese al discurso de inflexibilidad, hay señales de pragmatismo. “El Gobierno dice que no flexibiliza, pero ha otorgado anticipos del Tesoro a provincias con las que viene dialogando”, indicó, en alusión a una estrategia política para ganar aliados parlamentarios. En este marco, el objetivo electoral ya no sería el triunfo rotundo, sino “hacer la mejor elección posible y sumar más legisladores”.

Respecto al presupuesto, Gambina señaló que se trata de una herramienta más simbólica que ejecutiva. “Todos los presupuestos son una orientación de política económica”, explicó, y no descartó que el proyecto finalmente no se debata antes de las elecciones. “Es muy probable que deambule ese proyecto hasta que se conozca el resultado del 26 de octubre”, indicó.

También advirtió sobre la posibilidad de que el Ejecutivo prorrogue el presupuesto anterior, como ya ocurrió: “Bajo la gestión Milei no hemos tenido nunca presupuesto aprobado en el Parlamento”, remarcó. Según su análisis, esto configura “un mecanismo de sesgo autoritario que está presentando la democracia contemporánea”.