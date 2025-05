Julio Gambina: "Hay un descontento social, económico, político que viene desde hace mucho”

Las recientes elecciones provinciales reflejan un profundo descontento social y una fragmentación de la representación política tradicional en Argentina.

Para hablar sobre el tema, Canal E se comunicó con el economista Julio Gambina quien expresó que, “hay un descontento social, económico, político que viene desde hace mucho”, al analizar los resultados de las elecciones en provincias como Salta, Jujuy, Chaco y San Luis. Según explicó, el dato más llamativo es el nivel de abstención: “Tenés como promedio 40% o más de abstención”, lo que pone en duda la legitimidad de muchas representaciones electas.

Esta falta de participación se relaciona con una pérdida de confianza en las opciones políticas. “Se han deteriorado las identidades tradicionales como el peronismo o el radicalismo”, advirtió Gambina, quien sostuvo que hoy cuesta identificar qué partidos se presentan y ganan en muchas provincias.

Economía en el centro del voto

Más allá de lo político, el malestar tiene raíces económicas. “La población sufre la economía en el bolsillo, sufre la inflación”, dijo, subrayando que incluso cuando los indicadores marcan leves mejoras, la percepción general sigue siendo de retroceso.

Aunque algunos relativizan estos comicios por ser provinciales, Gambina recordó que “a nivel provincial se juega una parte de lo que se juega nacional”, especialmente en regiones con alta dependencia de la coparticipación federal.

Provincias inviables y clientelismo político

El concepto de “provincias inviables” vuelve a escena. “Muchas provincias viven de la coparticipación”, afirmó Gambina, ejemplificando con Chaco, donde “el 85% de la coparticipación es lo que le permite pagar sueldos”. Esa falta de autonomía fiscal crea vínculos de dependencia con el gobierno nacional.

Esto, según el economista, reproduce lógicas clientelares: “Cuando hay alianza política, te puedo ayudar un poquito”, explicó. Y agregó que, pese a que desde el discurso se promueve la autonomía, “esa lógica de asistencia trae votos”.

El caso Chaco: entre alianzas y contradicciones

A pesar del contexto adverso, el peronismo no tuvo una mala elección en Chaco, incluso tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski. “El peronismo se dividió, pero igual logró equilibrar fuerzas con el radicalismo y La Libertad Avanza en la legislatura”, observó Gambina.

Un punto clave fue la asistencia financiera nacional que reapareció solo tras anunciarse la alianza con La Libertad Avanza, partido que no tenía una base política fuerte en la provincia. “Sin alianza, era muy posible que pasara desapercibida”, apuntó.

Estado presente, pero condicionado

En su análisis, Gambina advirtió sobre una fuerte intervención estatal, no solo para contener la inflación, sino también para controlar las paritarias. “El Estado llama a las patronales para que no avalen aumentos y a los supermercados para que no suban precios”, relató, en un intento de sostener el consenso político a través del control del salario real.

Esto no afecta a todos por igual. “Depende del rubro, vas a quedar del lado de los más ricos o vas a caer por debajo de la línea de pobreza”, analizó, diferenciando entre sectores que ganan con el actual modelo y los más perjudicados.

Un país de servicios, no industrial

Finalmente, Gambina alertó sobre el cambio estructural que impulsa el actual gobierno. “El presidente ya dijo que su perfil de país no es industrial, es un país de servicios”, expresó. A través del RIGI se promueve un modelo basado en el agro, la energía y la minería, dejando de lado la industria nacional.

“Se está copiando el modelo que EE.UU. ahora intenta revertir, con énfasis en los servicios financieros y la logística”, concluyó, marcando un giro ideológico que redefine el perfil productivo del país.