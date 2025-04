En comunicación con Canal E, el líder de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato, se refirió al marco de un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y denunció una profunda crisis salarial y estructural en el sistema judicial argentino.

El reclamo salarial de los judiciales sigue sin respuesta por parte del Gobierno

“La situación salarial que tenemos los judiciales es similar a la de la mayoría de los trabajadores. Llevamos en estos 16 meses del gobierno de Milei una pérdida salarial del 34,2%”, denunció Julio Piumato. Y añadió: “No se ha definido la recomposición de febrero y marzo, ya estamos terminando abril y no tenemos respuesta”.

Luego, remarcó que los judiciales tienen prohibido buscar trabajos complementarios: “Tenemos prohibido tener otro trabajo. Incluso, los que son abogados, contadores o psicólogos tienen bloqueado su título. No pueden ejercer su profesión. Estamos destinados exclusivamente a la justicia”.

Traspaso de la Justicia: inconstitucional y concentración del poder

Además del reclamo económico, Piumato rechazó el plan de transferir la Justicia Nacional a la órbita porteña: “Viola la legislación vigente y el espíritu de la Constitución Nacional”. Según resaltó, este traspaso genera “un peligro manifiesto de una concentración de poder en la Ciudad de Buenos Aires sin parangón en la historia”.

“El 90% de las empresas argentinas tienen domicilio en la ciudad. Si se traspasa la justicia, la mayoría de los juicios laborales, convocatorias y quiebras se manejarán en un ámbito dependiente del Gobierno porteño”, advirtió.

Sobrecarga de tareas en el sector judicial

El líder sindical también alertó sobre la sobrecarga de tareas: “El trabajador judicial es un juez barato, un fiscal barato, un defensor barato. Como faltan cargos y tribunales, tienen que hacer tareas que les corresponden a los magistrados. Eso no se compensa salarialmente”.

A esto se suma la crisis de recursos: “Hoy no hay tóner en la justicia. No se puede imprimir. El Consejo de la Magistratura no provee insumos básicos”. Por otro lado, expresó: “Al Gobierno no le interesa que funcione la justicia, pero a la Corte le exigimos firmeza para reclamar respeto”.