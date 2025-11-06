El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E y analizó la situación del sector industrial y los desafíos que enfrenta la economía argentina de cara a los próximos meses.

“La actividad industrial viene con complicaciones de manera heterogénea”, explicó Ariel Maciel. “Aquellos sectores que dependen más de su vinculación con la agroenergía, la mayoría están traccionando y logran que en general todo lo que es la actividad industrial en general no sea tan catastrófica. Pero hay algunos sectores que realmente están muy mal, con una caída del consumo realmente muy fuerte, producto de la pérdida del poder adquisitivo y con niveles de desempleo que se van agrandando cada vez más fuerte”, añadió.

La UIA organizará una Conferencia Industrial

Asimismo, destacó que la Conferencia Industrial que organizará la Unión Industrial Argentina (UIA) la próxima semana funcionará como “una suerte de termómetro sobre lo que el Gobierno planteó, esta lógica de apertura, de poder empezar a mirar con más atención la economía real luego de plantear su principal objetivo que era el acomodamiento de las variables macroeconómicas”.

“No estamos hablando de justamente la inflación bajando, sino con un enfriamiento de la economía a cuestas. Bueno, eso entienden que no es sostenible”, afirmó Maciel. Además, planteó que, “lo que nos vamos a encontrar con esta conferencia industrial son planteos y básicamente una suerte de nueva sintonía entre los industriales y el Gobierno después de la victoria electoral en las urnas, y en principio hay señales de distensión”.

Entre las novedades, adelantó la participación de Paolo Rocca, “el dueño del grupo Techint, haciéndose fuerte en esta conferencia industrial porque va a estar prácticamente cerrando el evento”. Y agregó: “Existe una posibilidad que luego de Rocca, que va a hablar alrededor de la una de la tarde el jueves próximo, esté Javier Milei. Está invitado. Habría que ver si va a ir. Por lo pronto hay una buena señal de parte del Gobierno porque la apertura a las nueve de la mañana la va a hacer el ministro de Economía, Luis Caputo”.

Incertidumbre en la relación entre Javier Milei y el sector industrial

El periodista recordó que, “la última vez que Milei fue a visitar a la UIA, les dijo que vivían del campo, que no eran productivos. Hubo un cortocircuito bastante grande y la relación fue realmente muy tensa. Ahora, con reforma laboral de por medio, con una buena charla del Concejo de Mayo, pareciera ser que todo empieza a enfocarse, por lo menos en las relaciones”.

Sobre esta nueva etapa de diálogo, sostuvo: “Lo que empieza por lo pronto son señales, con signos de que puede llegar a haber una nueva etapa del Gobierno, una etapa en donde los consensos políticos para tener resultados concretos se lleven a cabo”.